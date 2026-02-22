Was sollen wir zuerst schließen – die Bücherei oder das Freibad? Mit solchen oder ähnlichen Fragen müssen sich nicht wenige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland beschäftigen. Vielen Gemeinden fehlt das Geld, dazu kommt ein enormer öffentlicher Druck. Manche Kommunalpolitiker werden öffentlich beleidigt, sogar bedroht. Immer mehr geben auf, weil sie frustriert oder ausgebrannt sind. Die Zeiten waren schon mal besser, um Erfolgserlebnisse in der Kommunalpolitik zu sammeln.
Frustrierte Bürgermeister„Der Bund soll sich um seine Aufgaben kümmern, statt Förderprogramme aufzulegen“
Wer Kommunalpolitik macht, hat wenig zu lachen. Michael Salomo vom Netzwerk junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sieht die Verantwortung dafür vor allem in Berlin.
Von Claudia Henzler, Heidenheim
