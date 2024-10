Der frühere schottische Regierungschef Alex Salmond ist gestorben. Das meldete unter anderem die Nachrichtenagentur PA. Laut einem BBC-Bericht soll er am Samstag nach einer Rede auf einer internationalen Konferenz in Nordmazedonien kollabiert sein. Die Polizei in Schottland habe den Tod Salmonds bestätigt, sagte eine britische Regierungssprecherin auf dpa-Anfrage.