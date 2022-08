Von Mirco Keilberth, Tunis

Fast eine Woche nach dem Angriff auf Salman Rushdie hat sich der Attentäter in einem Telefoninterview für unschuldig erklärt. Der in New Jersey lebende Hadi Matar sagte der Zeitung The New York Post, er habe nach der Lektüre einiger Seiten von Rushdies "Satanischen Versen" beschlossen, diesen umzubringen. "Er hat den Islam angegriffen und damit all unsere Überzeugungen", sagte der 24-Jährige per Telefon aus dem Untersuchungsgefängnis der Stadt Chautauqua. Bei einer öffentlichen Vorlesung hatte er den indisch-stämmigen Starautor mit einem Messer an der Leber, an einem Arm und im Gesicht schwer verletzt. Laut seinem Sohn Zafar ist Rushdie mittlerweile auf dem Weg der Besserung.