Schon lange liebäugelt die Noch-Linke mit einem neuen Projekt. Ein offenbar in ihrem Umfeld gegründeter Verein könnte ein Schritt in diese Richtung sein. Wagenknechts Name taucht nicht auf, doch mehrere Indizien deuten auf sie hin.

Von Boris Herrmann und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Die Anzeichen verdichten sich, dass Sahra Wagenknecht die Gründung einer neuen Partei vorbereitet. In ihrem Umfeld ist in der vergangenen Woche offenbar ein Verein gegründet worden, der eine Vorstufe für diese Partei sein könnte. Er trägt den Namen "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit", wurde laut Vereinsregister am 26. September 2023 beim Amtsgericht Mannheim angemeldet und hat seinen Sitz in Karlsruhe. Als Vorsitzender ist dort Jonas-Christopher Höpken angegeben, der dem Bundesausschuss der Partei Die Linke angehört, für die Wagenknecht immer noch im Bundestag sitzt.