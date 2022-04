Die Linke:Zu sehr Wagenknecht für die Partei

Von Boris Herrmann, Berlin

Das Wort Pluralität ist unter Linken positiv besetzt. Wenn innerparteiliche Pluralität allerdings dadurch zum Ausdruck kommt, dass jeder sagt, was er will, gerne auch bei Anne Will, dann gerät irgendwann auch die Pluralismusfreude der zwei Parteichefinnen an ihre Grenzen. "Der Grad bei uns beiden von 'Schnauze voll' ist relativ hoch", sagte unlängst Susanne Hennig-Wellsow. Ihre Co-Vorsitzende Janine Wissler saß direkt daneben und hat nicht widersprochen.