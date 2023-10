Die Linke : Der Sahra-Wagenknecht-Effekt

Die Geschichte des Niedergangs der Linken geht ungebrochen weiter: Weder in Bayern noch in Hessen gelingt ihr der Einzug in den Landtag. Der Konflikt mit ihrer einstigen Fraktionsvorsitzenden dürfte nun in die vielleicht entscheidende Runde gehen.