Sahra Wagenknecht gelingt es in Cottbus, die Menschen zu mobilisieren. Doch anders als in Sachsen oder Thüringen wird sie für ihr BSW in Brandenburg wohl keine Koalitionsgespräche führen.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Rein von der Textform her macht Robert Crumbach an diesem Donnerstagabend in Cottbus eigentlich alles richtig. Er sagt, „im Mittelpunkt unserer Politik stehen Sie“. Er spricht von dem maroden Bildungssystem, und was dagegen zu tun sei. Davon, wie die Krankenhausreform die Gesundheitsversorgung kaputtmache – seine Tochter habe das am eigenen Leib erfahren müssen, erzählt Crumbach noch. Doch die Reaktionen der vielleicht 300 Menschen auf dem Platz vor der Stadthalle bleiben matt. „Der Kollege ist ein bisschen langatmig“, sagt ein Mann mit blauer Baseballkappe auf dem Kopf. „Der Funke ist noch nicht übergesprungen.“