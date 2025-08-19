Zum Hauptinhalt springen

PolitikDas BSW will BSW bleiben – nur ohne Sahra Wagenknecht im Namen

Lesezeit: 2 Min.

Sahra Wagenknecht ist Gründerin und Namensgeberin des BSW.
Sahra Wagenknecht ist Gründerin und Namensgeberin des BSW. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Die Ex-Linke war Gründerin, Chefin und Sinnstifterin der Partei. Welche nun eine neue Bezeichnung sucht. Kann das gut gehen?

Von Jan Heidtmann

Sahra Wagenknecht, 56, hat ein mindestens schwieriges Jahr hinter sich. Anders als erhofft schaffte es ihre Partei bei der Wahl im Februar nicht in den Bundestag. Anders als erhofft konnten sich Wagenknecht und ihre Getreuen im Frühjahr auch in Thüringen nicht durchsetzen: Ihre Widersacherin Katja Wolf blieb beim Parteitag Chefin des Landesverbandes. Dass nun das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, nach einem neuen Namen sucht, scheint da nur konsequent zu sein.

