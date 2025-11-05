Sahra Wagenknecht ist bald verschwunden. Zumindest aus dem Namen der vor knapp zwei Jahren von ihr gegründeten und damals nach ihr benannten Partei, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, haben sich Präsidium und Vorstand der Partei in dieser Woche auf den neuen Namen „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ geeinigt, mit groß geschriebenen Adjektiven. Das Kürzel BSW bleibt damit erhalten. Beim Parteitag in Magdeburg im Dezember sollen die Mitglieder darüber abstimmen, ob ihnen der neue Name zusagt.
BSW jetzt ohne Wagenknecht – zumindest im Namen
Das Bündnis Sahra Wagenknecht benennt sich um: Es soll „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" heißen. Was aus der Gründerin wird, ist noch offen.
