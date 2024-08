Vor den Wahlen im Osten kämpft die Linke mit dem Bedeutungsverlust, während das Bündnis Sahra Wagenknecht in Umfragen triumphiert. Die Gemeinsamkeiten sind groß, und genau da wird es kompliziert.

Von Johannes Bauer, Leipzig

Wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben. Das mag eine Binse sein, allerdings eine, die für die Olympischen Spiele genauso gilt wie für die Politik – womit man beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der Linken wäre. Auf der eine Seite das noch so junge BSW, vor nicht einmal einem Jahr gegründet und schon so erfolgreich, dass eine Regierungsbeteiligung nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September durchaus im Bereich des Möglichen liegt.