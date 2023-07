Viele Kinder sind von den Konflikten in der Sahelzone betroffen. In Burkina Faso beispielsweise sind 44 Prozent der Bevölkerung jünger als 15 Jahre.

In der Sahelzone gelingt es den Regierungen kaum, ihre Bevölkerungen zu schützen. Über eine Weltregion, in der Klimawandel und Krieg Millionen Menschen an den Abgrund treiben.