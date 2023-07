Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) setzt bei der Terrorbekämpfung in der Sahel-Region auf Bildungs- und Entwicklungsprogramme. Anlässlich der Übernahme des Vorsitzes der "Sahel-Allianz" sagte Schulze am Montag, sie setze sich für mehr Jobs, bessere Ausbildungsangebote, eine bessere Grundversorgung und stärkere soziale Sicherungsnetze im Sahel ein. "Denn wer Arbeit und Perspektiven hat oder Unterstützung bekommt im Krisenfall, ist weniger anfällig für Armut und die Rekrutierungsversuche von Terrorgruppen." Der Sahel in Afrika sei eine der ärmsten Regionen der Welt mit einer der jüngsten Bevölkerungen.