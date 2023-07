Der Brite Sadiq Khan posiert an einem Kunstwerk von Julian Beever auf dem Gelände einer Londoner Schule.

Von Michael Neudecker, London

Die Frage des deutschen Reporters an den Bürgermeister von London ist eine ernst gemeinte Frage, politisch relevant außerdem, aber Sadiq Khan schiebt sie erst mal beiseite. Denn er ist Brite, und wenn Briten eine Chance sehen, über Fußball zu reden, dann greifen sie zu. Also, beginnt Sadiq Khan, er wolle erst einmal sagen, was er immer sage, wenn er einen Deutschen treffe: "Danke für Jürgen Klopp. Und bitte, bitte, nehmt ihn nicht für Eure Nationalmannschaft."