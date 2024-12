Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft wird in Deutschland etwas negativer bewertet als noch vor zwei Jahren. Diese Entwicklung lasse sich vor allem auf eine etwas skeptischere Wahrnehmung bei Befragten ohne Migrationshintergrund zurückführen, heißt es im Integrationsbarometer 2024 des Sachverständigenrats für Integration und Migration, das am Dienstag in vorgestellt wurde. Der Vorsitzende des Rats, Hans Vorländer, betonte jedoch, dass Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte das Integrationsklima weiterhin „mehrheitlich deutlich positiv bewerten, anders, als die oft hitzigen medialen Debatten um Migrationssteuerung vermuten lassen“. Das Integrationsbarometer misst Einstellungen auf der Basis repräsentativer Befragungen. Danach liegt der Index 2024 bei 66,3 Punkten. 2022 waren es noch 68,5 Punkte.