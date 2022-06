Von Leopold Zaak

Im Prozess gegen einen früheren Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen ist der Angeklagte wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Damit folgt das Landesgericht Neuruppin der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger des 101-jährigen Mannes hatte auf einen Freispruch oder eine Bewährungsstrafe im Fall einer Verurteilung plädiert.

Der Angeklagte hatte stets bestritten in der Zeit zwischen 1942 und 1945 im KZ Sachsenhausen tätig gewesen zu sein. Die Anklage stützte sich daher auf Dokumente mit dem Namen und Daten des Mannes.

Im Oktober 2021 war der Prozess vor dem Landgericht Neuruppin gestartet, musste aber wegen des gesundheitlichen Zustandes des Angeklagten mehrfach unterbrochen werden. Unter anderem deswegen wurde der Prozess nicht in Neuruppin, sondern im brandenburgischen Havel geführt, dem Wohnort des Mannes.

Dem Urteil gegen den Wachmann im KZ Sachsenhausen werden vermutlich noch weitere Prozesse zu anderen Konzentrationslagern folgen

Seit dem Urteil gegen John Demjanjuk 2011 hat sich der Umgang der Justiz mit den Verbrechen des Nationalsozialismus gewandelt. Damals wurde Demjanjuk, der im Mordlager Sobibor als ukrainischer "Hilfswilliger" tätig war, in München wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Auch wenn das Urteil nie rechtskräftig wurde, hat seither vor allem die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg nach noch lebenden ehemaligen Wach- und SS-Leuten gesucht.

Als 2016 der "Buchhalter von Auschwitz", Oskar Gröning, verurteilt wurde, setzte sich am Bundesgerichtshof die Linie durch, dass alle, die in KZs gearbeitet haben, als Teil der Mordmaschinerie gelten und somit mindestens wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen sind. Ebenso wie Mord verjährt auch die Beihilfe zum Mord nicht. So wurde etwa der ehemalige Wachmann im Konzentrationslager Stutthof, Bruno D., im vergangenen Sommer verurteilt. Für den Oktober 2022 wird das Urteil gegen die heute 96 Jahre alte ehemalige Sekretärin des Kommandanten des KZ Stutthof erwartet. Sie kam für kurze Zeit in U-Haft, als sie aus dem Altersheim geflohen war.

Nach Angaben aus Ludwigsburg liegen derzeit verschiedene weitere Verfahren zu Konzentrationslagern bei den Staatsanwaltschaften Erfurt, Weiden, Neuruppin, Hamburg und bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Sie betreffen die Konzentrationslager Buchenwald, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen und Neuengamme. Dem Urteil gegen den Wachmann im KZ Sachsenhausen werden also vermutlich noch weitere Prozesse folgen. Wenn auch nicht in jedem Fall, weil die Angeklagten nicht verhandlungsfähig oder schon verstorben sind.