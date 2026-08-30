Mit einer Gedenkfeier haben ehemalige Häftlinge und andere in der Gedenkstätte Sachsenhausen an Tausende Opfer des sowjetischen Speziallagers erinnert. Im Zuge der Verlegung des sowjetischen Speziallagers von Weesow bei Werneuchen kamen 1945 mehr als 5000 Häftlinge nach einem Fußmarsch von rund 40 Kilometern im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen an. „Hier liegen rund 7000 der 12000 Toten, die nach 1945 in Sachsenhausen starben – aufgrund der inhumanen Haftbedingungen, aufgrund von Hunger, aufgrund von Krankheiten“, sagte Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow. Die Achtung der Menschenwürde und die Umsetzung der Menschenrechte seien unverzichtbare Grundlage einer offenen Gesellschaft.