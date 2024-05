Zwei Wahlkämpfer der Linkspartei sind bei einer Wahlkampfaktion in Leipzig von einem Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ein 46-Jähriger nach dem Vorfall am Montagabend im Krankenhaus ambulant behandelt. Nach Angaben der Partei soll der Täter ihn und einen 21-Jährigen getreten und geschlagen haben. Neben Beleidigungen soll der Unbekannte außerdem geäußert haben, "dass die AfD die einzig wählbare Partei sei". Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Unbekannte bereits geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Den Angaben zufolge waren die beiden Opfer Wahlkämpfer des sächsischen Landtagsabgeordneten Marco Böhme. Mehrere Angriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer hatten in den vergangenen Wochen bundesweit Entsetzen ausgelöst.