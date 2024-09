Retten die Frauen der CDU den Wahlsieg in Sachsen?

Landtagswahl in Sachsen

Von Karoline Meta Beisel, Sören Müller-Hansen

In Sachsen hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer vor der Landtagswahl darauf gesetzt, seine CDU als Brandmauer gegen die Rechtsextremen zu positionieren - gewissermaßen als Alternative zur Alternative für Deutschland. Ob ihm das gelungen ist, blieb am Wahlabend lange unklar, die beiden Parteien lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein anderes Ergebnis dagegen zeigte sich schon früh am Wahlabend mit großer Deutlichkeit: Grüne und FDP müssen bei dieser Wahl herbe Verluste verkraften.