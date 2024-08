Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag warnen die Landesverbände der jüdischen Gemeinden beider Länder vor einer Stimmabgabe an die AfD. „Die AfD darf man keinesfalls als normale Partei sehen! Sie ist eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie“, schreiben die Vorsitzende des sächsischen Landesverbands, Nora Goldenbogen, und ihr Thüringer Amtskollege Reinhard Schramm in einem Gastbeitrag für die Zeitung Jüdische Allgemeine. Ein Blick in die Wahlprogramme der AfD in beiden Bundesländern zeige, wie dort zentrale Forderungen erhoben würden, „die in der Politikwissenschaft fast schon als Klassiker des Rechtsextremismus gelten“. Zudem verharmlosten und leugneten führende Köpfe wie der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke immer wieder Verbrechen des Nationalsozialismus.