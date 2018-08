24. August 2018, 18:56 Uhr Sachsen SPD greift CDU an

Landeschef Dulig gibt dem Koalitionspartner eine Mitschuld am umstrittenen Einsatz der Dresdner Polizei gegen Journalisten.



Von Stefan Mayr und Ulrike Nimz , Leipzig

Das umstrittene Vorgehen der Dresdner Polizei gegen zwei Journalisten am Rande einer Demonstration der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung führt zu Spannungen in der schwarz-roten Koalition in Sachsen. Der SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig wies der CDU am Freitag in der ARD eine Mitverantwortung in dem Fall zu und griff Ministerpräsident Michael Kretschmer an, der zuvor via Twitter die "Ordnungsmäßigkeit" des Einsatzes betont hatte. In Sachsen habe es "jahrelang eine Verharmlosung von bestimmten rechten Tendenzen" gegeben, so Dulig. Für den LKA-Mitarbeiter müsse der Vorfall Folgen haben. Gleichzeitig sei eine Versachlichung der Debatte nötig. Man dürfe nicht das ganze Land Sachsen für diese Vorgänge in Haftung nehmen.

Am Mittwochabend hatte das sächsische Innenministerium mitgeteilt, dass der Auslöser der Polizeikontrolle ein Demonstrant war, der beim Landeskriminalamt arbeitet. Der Mann, der einen Kameramann des ZDF bedrängte und wegen angeblich unerlaubter Filmaufnahmen eine polizeiliche Maßnahme auslöste, ist im Dezernat für Wirtschaftskriminalität eingesetzt. Nach Recherchen des MDR hat er dort Zugriff auf das polizeiliche Erfassungssystem IVO, in dem alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge registriert werden. Außerdem soll er Zugriffsrechte für das Zentrale Ausländerregister haben.

Der LKA-Mann, der bei Pegida mitlief, soll für eine Befragung seinen Urlaub unterbrechen

Das sächsische Innenministerium habe die Informationen wegen der laufenden Ermittlungen weder bestätigen noch dementieren können. Dem Sender zufolge überprüft das LKA auch Verbindungen des Manns zur rechten Szene in Freital, weil er das ZDF-Team gemeinsam mit René S., dem Gründer einer fremdenfeindlichen Freitaler Bürgerinitiative, gestört habe. Die Initiative hatte die Proteste gegen Flüchtlinge in Freital mitorganisiert. Vertreter des ZDF trafen sich am Freitagnachmittag mit Dresdens Polizeiführung. Polizeichef Horst Kretzschmar habe sich für die Art und Weise der polizeilichen Maßnahme entschuldigt und eingeräumt, dass das Team viel zu lange festgehalten worden war, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Reporter Arndt Ginzel betonte im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, dass der Ablauf der Ereignisse von Polizei und Innenministerium zuvor falsch dargestellt worden war. Die Polizei habe nun zugesagt, den Vorgang gründlich nachzuarbeiten und die bisherige Darstellung zu korrigieren.

Unterdessen sorgt in Stuttgart ein weiterer Vorfall am Rande einer Demonstration für Aufsehen. Bereits am Samstag trafen dort etwa 30 Vertreter der rechtsextremen Identitären Bewegung auf 80 Gegendemonstranten. Ein Polizeibeamter soll Journalisten den Weg versperrt und den Satz geäußert haben: "Die Pressefreiheit ist jetzt ausgesetzt." Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte dieses Vorgehen als "nicht hinnehmbare Einschränkung der Pressefreiheit". Sie forderte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zu einer Stellungnahme auf. Die Reaktion erfolgte prompt: "Wenn diese Worte tatsächlich so gefallen sein sollten, ist das selbstverständlich völlig falsch", teilte das Ministerium mit.