Nach einem dritten Treffen zum Thema Krieg und Frieden warf das BSW den potenziellen Koalitionspartnern vor, einem Bekenntnis zum Frieden nicht zustimmen zu wollen: „Wer so Politik macht, verliert die Menschen im Land“, erklärte die Landesvorsitzende Sabine Zimmermann. „Dieser furchtbare und völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands in der Ukraine beunruhigt so viele auch bei uns in Sachsen, dass eine neue Landesregierung diese Sorgen und Ängste aufgreifen muss. Wer das nicht tut, verschließt Augen und Ohren.“

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gab der BSW-Namensgeberin die Schuld am Scheitern der Sondierung. „Dass Frau Wagenknecht ihren sächsischen Leuten so die Beine stellt, ist keine gute Entwicklung“, sagte Kretschmer und sprach von einer großen Enttäuschung. Die Sondierung sei überraschend abgebrochen worden: „Das haben wir so nicht gesehen.“ Die Entscheidung sei nicht in Sachsen, sondern in Berlin gefallen.

Sachsen : AfD will mutmaßliche Terroristen nach Razzia ausschließen Drei Parteimitglieder sollen der mutmaßlichen Neonazi-Gruppierung „Sächsische Separatisten“ angehören. Nachdem das bei einer Razzia bekannt geworden ist, will die Partei ihnen sofort die Mitgliedsrechte entziehen.

Unklar ist, wie es in Sachsen weitergeht. Nach Kretschmers Worten wird darüber nun in den Parteigremien beraten. Man benötige eine Denkpause über das Wochenende.

Da die CDU Koalitionen mit der AfD und den Linken ausschließt, bleibt ihm im Grunde nur die Option, eine Minderheitsregierung zu bilden. Das hatten stark konservative Kräfte in der Union zuletzt wiederholt gefordert. Kretschmer sprach sich dagegen aus. Bei einer solchen Regierung sei man jeden Tag in Verhandlungen, das binde unglaublich viel Kraft, hatte er argumentiert. Am Dienstag hatte sich Kretschmer überraschend mit AfD-Chef Jörg Urban getroffen, angeblich ist dort über „landespolitische Themen“ gesprochen worden, wie die Leipziger Volkszeitung berichtete. Eine Zusammenarbeit von CDU und AfD schloss Kretschmer dennoch erneut aus.

Laut Verfassung muss der sächsische Ministerpräsident innerhalb von vier Monaten nach der Konstituierung des neuen Landtags gewählt werden. Die Frist läuft Anfang Februar 2025 aus. Andernfalls ist das Parlament aufzulösen und eine Neuwahl steht an.