An Sachsens Schulen bleiben genderspezifische Sonderzeichen wie Gendersternchen, Doppelpunkt, Unterstrich oder Binnen-I im Unterricht verboten. Wie das sächsische Kultusministerium am Mittwoch in Dresden erklärte, tritt am 1. August eine überarbeitete „Verwaltungsvorschrift Rechtschreibung in Schulen“ in Kraft. Damit würden auch künftig an allen öffentlichen Schulen im Freistaat die Vorgaben des amtlichen Regelwerks der deutschen Rechtschreibung gelten. Verstöße gegen die amtliche Rechtschreibung werden demzufolge in schriftlichen Arbeiten als Fehler markiert und bei der Bewertung berücksichtigt. Anstelle der verbotenen Sonderzeichen sollten geschlechtsbezogene Paarformen wie „Schülerinnen und Schüler“ oder geschlechtsneutrale Formulierungen zum Einsatz kommen.