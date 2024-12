Bei einem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Angriff im sächsischen Görlitz auf Personen, die für die Partei Die Linke aktiv waren, sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Die 20 und 21 Jahre alten Frauen und der 27-jährige Mann seien in einem örtlichen Krankenhaus versorgt worden, teilte das Landeskriminalamt Sachsen in Dresden mit. In der Nähe des Tatorts seien zwei Männer aufgegriffen worden, hieß es; sie seien polizeibekannt und der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen. Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) erklärte nach der Tat: „Gewalt und politischer Extremismus in jeglicher Form haben in unserer Stadt keinen Platz“. Man dürfe dem Hass keinen Raum geben. Zuletzt waren Mitte Dezember in Berlin bei einem Angriff mutmaßlicher Rechtsextremer auf Wahlkämpfer der SPD ein Parteimitglied und zwei Polizisten verletzt worden.