Nicht von ungefähr ist Köpping nicht nur Ministerin für Soziales in Sachsen, sondern auch für „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ in der Koalition von CDU, SPD und Grünen. Seit es in der Corona-Zeit zu einem Fackelaufzug vor ihrem Privathaus kam, hat sie reichlich Personenschutz. Die 66-Jährige hat, wenn man so will, als Spitzenkandidatin der sächsischen SPD für die Landtagswahl am 1. September ein Himmelfahrtskommando übernommen.

Die SPD liegt in Umfragen bei fünf bis sieben Prozent. Am Ergebnis hängt es auch, wie groß die Turbulenzen für die Bundes-SPD werden, auch in Sachsen sorgt die Ampel für Verdruss. Aber Köpping ist der Druck nicht anzumerken, sondern dieser Abend im Tietz zeigt, dass es auch anders geht. Es sind enttäuschte, teils verzweifelte Pflegerinnen und Apotheker da, die mit den Reformplänen im Bund wenig anfangen können und von Existenzsorgen berichten. Aber es ist eine zivilisierte Debatte, mit Respekt, man lässt sich ausreden. Köpping antwortet nicht mit Floskeln, sondern teilt die Sorgen, streut persönliche Erfahrungen ein. Gerade im ländlichen Raum seien die Apotheken auch für sie wichtige „Kontaktpunkte“, die nicht sterben dürften.

So ist es oft. Sie versucht, mit ihrem Auftreten Optimismus auszustrahlen. Und weiß als Kind der Region, wovon sie spricht. Aufgewachsen in Grimma, arbeitete sie schon zu DDR-Zeiten in der Lokalpolitik und schloss parallel ein Fernstudium der Staatsrechtswissenschaften ab. Sie kritisiert immer wieder die Fehler der Treuhand bei der Abwicklung der DDR-Industrie, dies habe eine entwurzelte Arbeiterschaft mit harten Verlusterfahrungen hinterlassen. Ihr Tenor: Sachsen mache heute vieles richtig und besser, sei Spitzenreiter bei Bildung, produziere ein Drittel aller europäischen Computerchips – und habe wunderbare Landschaften.

Einer ihrer Lieblingsorte ist der Störmthaler See, wo einst der Braunkohletagebau herrschte. Hier war sie in Großpösna in der Wendezeit und später noch mal Bürgermeisterin und Landrätin des Landkreises Leipziger Land. Sie ist von der vielleicht besten Schule, die die Politik zu bieten hat, geprägt – der Kommunalpolitik. Da tickt sie ähnlich wie ein Boris Pistorius, mit dem sie sich 2019 um den SPD-Bundesvorsitz beworben hatte. Bürger beschreiben sie oft als „echt“.

Ein ehrgeiziges Investitionsprogramm

Zentral in ihrem Wahlprogramm ist ein „Sachsen-Fonds“, ein zehn Milliarden Euro schweres Sondervermögen, mit dem Straßen saniert, Zugverbindungen ausgebaut, Krankenhäuser modernisiert, Wohnungen gebaut werden und massive Investitionen vor allem in Schulen und Bildung möglich sein sollen. Zur Finanzierung soll im Land die Schuldenbremse fallen – aber ist das überhaupt realistisch?

Bei einem Besuch am Störmthaler See, in dem eine schwimmende Kirche an die der Kohle gewichenen Orte erinnert, sagt Köpping, man komme ohnehin kaum an gegen das Thema Krieg und Frieden. Jüngere wie ältere Bürger sagten ihr, die ganzen Pläne seien ja schön und gut. Aber das sei alles nichts wert, „wenn wir keinen Frieden haben“. Aber das ist ein Thema, das man auf Landesebene nicht lösen kann, auch nicht in Ostdeutschland, wo viele die Unterstützung der Ukraine durch Deutschland ablehnen.

Die SPD als Mehrheitsbeschafferin – wenn es reicht

Und dann berichtetet Petra Köpping von einer Begebenheit in Görlitz. Eine neue Wohnung wurde an eine junge Ukrainerin mit ihren zwei kleinen Kindern übergeben. „Wir standen in der Wohnung drin“, so Köpping, „und just in dem Moment kriegt sie einen Anruf, dass ihr Mann gefallen ist.“

Die SPD könnte, wenn es gut läuft, von der CDU erneut als Mehrheitsbeschafferin gebraucht werden. Köpping schließt auch eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht nicht aus, aber Wagenknecht hat eine rote Linie gezogen, verlangt von etwaigen Partnern eine Russlandpolitik auf ihrer Linie – im Bund. Köpping glaubt aber nicht, dass das schon letzte Wort ist. „Das wird noch spannend.“