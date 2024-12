Von Iris Mayer, Leipzig

In Sachsen soll an diesem Mittwoch (18.12.) geschehen, was in Brandenburg und Thüringen schon mehr oder weniger glatt über die Bühne ging: die Wahl eines Ministerpräsidenten. Doch die Unwägbarkeiten sind in Dresden deutlich größer als die in Potsdam oder Erfurt – und der Ausgang ungewiss.