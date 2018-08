29. August 2018, 05:56 Uhr Sachsen Ministerpräsident Kretschmer lobt "super Job" der Polizei

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Polizei nach dem Einsatz in Chemnitz gelobt. Sie habe einen "super Job" gemacht.

Er wolle nicht zulassen, dass Opfer von Rechtsextremen instrumentalisiert werden, sagte er mit Blick auf den in Chemnitz getöteten 35-Jährigen.

Kretschmer kündigte an, dass Demonstranten, die den Hitlergruß gezeigt haben, hart bestraft werden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Polizeiführung seines Bundeslandes gegen Kritik wegen des Einsatzes in Chemnitz verteidigt. "Die Polizei hat einen super Job gemacht", sagte Kretschmer der Bild-Zeitung. "Die vielen Demonstranten unterschiedlicher Gruppen wurden auseinandergehalten. Straftaten wurden dokumentiert und werden jetzt rechtlich verfolgt", sagte Kretschmer.

Im sächsischen Chemnitz gibt es seit Tagen Ausschreitungen. Auslöser war die Tötung eines 35-jährigen Deutschen in der Nacht zum Sonntag. Zwei junge Männer aus Syrien und dem Irak sitzen seit Montag in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen.

20 Verletzte, davon zwei Polizisten

Erste Demonstrationen gab es am Sonntagabend, dabei wurden auch Ausländer angegriffen. Weitere Ausschreitungen gab es am Montagabend - nach Polizeiangaben standen 6000 Teilnehmer einer rechten Demonstration 1500 Gegendemonstranten gegenüber. Mindestens 20 Menschen wurden verletzt, davon zwei Polizisten. Augenzeugen erklärten, die Polizei sei überfordert gewesen und habe den Menschen keine Sicherheit vermittelt, die gegen rassistische Ausschreitungen demonstrierten. Ein Sprecher der Polizei räumte Personalmangel ein. Zudem habe man nicht mit so vielen Demonstranten gerechnet. Der sächsische Verfassungsschutz hatte die Polizei Medienberichten zufolge am Montagmittag über einen Anstieg der Zahl der zu erwartenden Demonstranten gewarnt.

Nach den neuen Ausschreitungen geriet die Polizei wegen des Vorwurfs mangelnder Einsatzplanung in die Kritik. Mit Blick auf die Tötung des 35-Jährigen und die darauffolgenden Ausschreitungen bekräftigte Kretschmer in der Bild: "Wir werden es nicht zulassen, dass Opfer instrumentalisiert werden von Rechtsextremen." Auf der einen Seite habe es "furchtbare Bilder" gegeben, "wo Ausländer fliehen mussten vor Demonstranten. Und auf der anderen Seite diese schreckliche Straftat, die zu größter Bestürzung geführt hat." Die "Betroffenheit und die Trauer der Bürger über diese Tat" müsse zugelassen, den Menschen "Ort und Raum dafür" gegeben werden.

Mit Blick auf Demonstranten, die in Chemnitz den Hitlergruß gezeigt hatten, sagte Kretschmer, das seien "in der Tat furchtbare Bilder" gewesen. Die Betreffenden seien erfasst worden "und werden schon bald zu spüren bekommen, dass in Sachsen hart bestraft wird, wer so etwas tut". Es gebe "am Rand der Gesellschaft eine Szene von Rechtsradikalen, die immer wieder versucht, in die Mitte unserer Gesellschaft vorzudringen". Dies werde Sachsen nicht zulassen.