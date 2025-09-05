Natürlich sagt Markus Renner über sein Meißen: „Wir sind die schönste Stadt in Sachsen.“ Stimmt ja auch. So wie Albrechtsburg und Dom über der Stadt thronen, so wie sich Elbe und Triebisch durchs Tal schlängeln und die Weinreben am Hang reihen, könnte man meinen, Postkarten seien nur dafür erfunden worden, um die Stadtansicht von Meißen draufzudrucken. Meißen, das ist jahrhundertealte Geschichte in jedem Pflasterstein. Die Wiege Sachsens nennt sich die Stadt, weil König Heinrich I. hier schon vor 1100 Jahren eine Burg anlegen ließ und die sächsischen Kurfürsten Meißen im 15. Jahrhundert zu ihrer Residenzstadt machten. Als der Freistaat Sachsen 1990 wieder gegründet wurde, geschah dies nicht etwa in Dresden, sondern in der Meißener Albrechtsburg.
- In Meißen kandidiert am Sonntag der ehemalige NPD-Mann René Jurisch als parteiloser AfD-Kandidat für das Oberbürgermeisteramt.
- Jurisch gründete nach seiner NPD-Zeit einen Verein namens „Schwarze Sonne Meißen“ – das Symbol verwendete auch SS-Chef Heinrich Himmler.
- Sein Konkurrent ist der parteilose Finanzbürgermeister Markus Renner, der von einem breiten Bündnis von CDU bis Linke unterstützt wird.
Meißen ist die Wiege Sachsens, ein Idyll, wie für Postkarten erfunden. Gut möglich, dass hier bei der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag ein früherer NPD-Mann an die Stadtspitze gewählt wird.
Von Iris Mayer, Meißen
