Der Chef des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA), Petric Kleine, ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Das teilte das sächsische Innenministerium am Mittwoch mit. Ebenfalls gehen muss der für die Spezialkräfte zuständige Abteilungsleiter. An die Spitze des LKA rückt Sonja Penzel, bislang Leiterin der Polizeidirektion Chemnitz. Hintergrund sind Ermittlungen gegen 17 Polizeibeamte des Mobilen Einsatzkommandos Dresden, die sich wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bestechlichkeit verantworten müssen. Vier Beamte stehen in Verdacht, 7000 Schuss Munition aus der Waffenkammer der sächsischen Polizei entwendet zu haben. Diese sollen sie als Bezahlung für ein Schießtraining auf einer Schießanlage in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt haben. Geprüft werden auch mögliche Verbindungen zur rechtsextremen Prepper-Gruppe "Nordkreuz". Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sprach von einem "personellen Neustart", um Vertrauen wiederherzustellen.