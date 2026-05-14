Der Antrag, der den sächsischen Grünen gerade bundesweite Aufmerksamkeit einbringt, läuft unter der Drucksache 8/5613. Es geht darin um die Entlastung kleiner Schlachtbetriebe, um deren Benachteiligung gegenüber Großschlachthöfen und industriellen Fleischverarbeitern etwa bei Gebühren für Tier- und Fleischuntersuchungen. Die Grünen bemängeln: „Je kleiner der Betrieb, desto höher sind die Gebühren je Tier – teils um ein Vielfaches.“