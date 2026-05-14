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SachsenAfD und BSW verhelfen Grünen-Antrag zur Mehrheit

Lesezeit: 2 Min.

„Die Brandmauer ist damit gefallen“: Im Landtag von Sachsen kommt es am Mittwoch zu einem Vorgang, der die AfD frohlocken lässt.
„Die Brandmauer ist damit gefallen“: Im Landtag von Sachsen kommt es am Mittwoch zu einem Vorgang, der die AfD frohlocken lässt. Sebastian Kahnert/dpa

Im sächsischen Landtag feiern die Rechtsextremen eine Abstimmung als Coup, die Grünen fühlen sich „vorgeführt“. Was ist passiert?

Von Tim Frehler, Berlin

Der Antrag, der den sächsischen Grünen gerade bundesweite Aufmerksamkeit einbringt, läuft unter der Drucksache 8/5613. Es geht darin um die Entlastung kleiner Schlachtbetriebe, um deren Benachteiligung gegenüber Großschlachthöfen und industriellen Fleischverarbeitern etwa bei Gebühren für Tier- und Fleischuntersuchungen. Die Grünen bemängeln: „Je kleiner der Betrieb, desto höher sind die Gebühren je Tier – teils um ein Vielfaches.“

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