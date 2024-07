Der Landrat des Kreises Mittelsachsen, Dirk Neubauer (parteilos), tritt unter anderem wegen Bedrohungen „aus rechter Ecke“ zurück. In einer persönlichen Erklärung auf seinen Social-Media-Kanälen begründete er den Schritt am Dienstag vor allem mit persönlichen Anfeindungen und fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten. Der gelernte Journalist war 2022 gewählt worden – als einziger Landrat in Sachsen, der nicht der CDU angehört oder von der Union getragen wird. Seine Kandidatur war von SPD, Linke und Grünen unterstützt worden. Als ersten Grund für seinen Rückzug nannte er Anfeindungen und Bedrohungen. Es sei ein Punkt erreicht, an dem er sagen müsse: Es reicht.