Der neue Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Hartmann, hat ein Nein zu einer Koalition mit der AfD nach der Wahl verweigert.

Der neue Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen schließt eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl im September 2019 nicht ausdrücklich aus. "Die AfD ist unser Hauptwettbewerber", sagte Christian Hartmann am Mittwoch dem Sender MDR Sachsen. Die CDU solle sich jetzt darauf konzentrieren, mit eigenen Themen und eigenem Profil die Wähler davon zu überzeugen, "dass es keiner Alternative bedarf", sagte Hartmann, der am Dienstag gegen den Vorschlag von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum neuen Vorsitzenden der Fraktion gewählt worden war. Koalitionsdebatten nannte Hartmann "Kaffeesatzleserei". Auf die mehrfache Nachfrage, ob er eine Koalition von CDU und AfD nach der Landtagswahl ausschließe, sagte er, dass er dazu aus Respekt vor den Wählern keine Aussage treffen werde. Kretschmer hingegen lehnt Koalitionen mit der Alternative für Deutschland kategorisch ab. Bei den jüngsten Umfragen lag die CDU mit knapp unter 30 Prozent vor der AfD mit 23 bis 25 Prozent. In Berlin gab die Regierung bekannt, dass Kanzlerin Angela Merkel am 16. November in Chemnitz, wo es jüngst rechtsradikale Aufmärsche gab, auftreten will.