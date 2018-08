30. August 2018, 18:48 Uhr Sachsen Kampf um Herzen und Köpfe

Nach Ausschreitungen radikaler Hooligans kommt Chemnitz nicht zur Ruhe. Ministerpräsident Kretschmer stellt sich Bürgern, bekannte Bands geben ein Konzert. Doch die Rechten wollen weiter marschieren.

Von Jens Schneider , Berlin

Die rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffe nach der tödlichen Messerattacke in Chemnitz werden kommende Woche den sächsischen Landtag beschäftigen. Neben einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und einer Sitzung des Innenausschusses ist in der Sache auch eine Sitzung des Rechtsausschusses geplant. Die Sitzung solle am Dienstag stattfinden. Kretschmer will am Mittwoch im Plenum seine Regierungserklärung unter der Überschrift "Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat" abgeben.

"Kraftklub" und "Die Toten Hosen" wollen am Karl-Marx-Monument spielen

Vier Tage nach dem Tod des 35-jährigen Chemnitzers Daniel H. untersucht die Staatsanwaltschaft unterdessen weiter die Hintergründe der Tat. Es würden Zeugen angehört und auch die beiden Tatverdächtigen noch einmal vernommen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz am Donnerstag. Gegen einen 23 Jahre alten Syrer und einen 22-jährigen Iraker wurde bereits zu Beginn dieser Woche Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. Der junge Iraker ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits mehrfach vorbestraft.

Kurz vor dem Eintreffen von Ministerpräsident Kretschmer zum Bürgerdialog versammeln sich Hunderte Demonstranten vor dem Stadion. Es kommt zu hitzigen Diskussionen. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Laut den Erkenntnissen der Chemnitzer Ermittler sollen die beiden am frühen Sonntagmorgen den 35-jährigen Tischler Daniel H. mit fünf Messerstichen nach einem Streit tödlich verletzt haben. Zudem wurden zwei Bekannte von Daniel H. bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Worum es bei dem Streit zwischen den Männern ging, hat die Staatsanwaltschaft bisher noch nicht bekannt gegeben. Das Todesopfer, der Sohn einer Deutschen und eines Kubaners, hinterlässt eine Frau und einen Sohn.

Versetzt Der beim sächsischen Landeskriminalamt beschäftigte Pegida-Anhänger, der den umstrittenen Polizeieinsatz gegen das ZDF ausgelöst hatte, verlässt die Polizei. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im LKA habe es ein Gespräch mit dem Tarifangestellten und seinem Anwalt gegeben. Mit seiner Zustimmung werde der Beschäftigte "eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen". Der Mann hatte am Rande einer Pegida-Demo lautstark gegen Fernsehaufnahmen des ZDF protestiert. dpa

Am Sonntag und insbesondere am Montag war es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen. Am Montag waren zu einem Protestmarsch der rechtsgerichteten Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" zahlreiche Rechtsextreme und gewaltbereite Fußball-Hooligans angereist. Die Versammlung am Montag hatte nach Polizeiangaben regen Zulauf von Teilnehmern aus Berlin, Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Aus der Demonstration heraus wurden fremdenfeindliche Parolen skandiert und auch einige Menschen attackiert, die von den Angreifern offenbar für Ausländer gehalten wurden. Mehrere Teilnehmer zeigten den Hitlergruß. Bei den Ausschreitungen am Montagabend wurden laut Polizeiangaben zwanzig Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten.

Auch für das Wochenende sind wieder Kundgebungen in Chemnitz angekündigt. Am Montagabend wollen neben anderen die aus der Stadt stammende Band Kraftklub sowie die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet im Zentrum von Chemnitz am Karl-Marx-Monument ein kostenloses "Konzert gegen rechts" unter dem Motto "Wir sind mehr" geben.

Wegen der angespannten Sicherheitslage erhielt die Chemnitzer Polizei bereits für die Kundgebungen am Donnerstagabend Unterstützung von Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei sowie von Beamten aus Bayern, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und auch von der Bundespolizei. Die sächsische Polizei hatte nach der von massiven Ausschreitungen geprägten Demonstration am Montag eingeräumt, dass sie zu wenig Beamte im Einsatz hatte. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bot daraufhin die Hilfe des Bundes an.