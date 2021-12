Freiberg in Sachsen, berühmt für den Dom, die Orgeln, die Bergakademie. Natürlich sind die Bewohner stolz auf ihre Stadt, aber "nu gerade nicht". Nun, wo Freiberg für aufmarschierende Impfgegner und Rechtsradikale steht.

In Freiberg in Sachsen verzweifeln viele an ihren Mitmenschen, die ja nicht nur spazieren gehen, sondern die Gesellschaft als Ganzes bedrohen. Von einer Radikalisierung, die auch die Geheimdienste beunruhigt.