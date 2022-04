In Dresden soll der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) übereinstimmenden Medienberichten zufolge von seinem Amt entbunden werden. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zieht demnach Konsequenzen aus umstrittenen Personalentscheidungen Wöllers und mehreren Skandalen bei der Polizei. Neuer Innenminister soll offenbar der Christdemokrat Armin Schuster werden, bislang Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Schuster kommt ursprünglich von der Bundespolizei und bringt Erfahrungen als Behördenleiter mit. 2009 zog er für die CDU in den Bundestag ein.

Kretschmer kündigte für heute Mittag eine Stellungnahme an. In den vergangenen Tagen hatte der Druck auf den Minister stark zugenommen. Polizeigewerkschaften entzogen Wöller das Vertrauen und erneuerten auch nach einem Krisengespräch mit dem Minister ihre Forderungen nach einem Rücktritt. Bis zuletzt ließ Wöller aber nicht durchblicken, dem Folge leisten zu wollen. Bei den Vorwürfen gegen Wöller geht es unter anderem um die Besetzung von Posten in der sächsischen Polizei. Wöller hatte die Anschuldigungen bisher stets zurückgewiesen. Kritik an seiner Amtsführung gab es auch von Grünen und SPD, die in Sachsen gemeinsam mit der CDU in einer Koalition regieren.

Roland Wöller ist seit dem 18. Dezember 2017 sächsischer Innenminister und war zuvor auch Minister für Umwelt und Landwirtschaft sowie Kultusminister.