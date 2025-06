Wenn sich außergewöhnliche Dinge abspielen in der Politik, braucht es Worte dafür. Wie soll man es nennen, wenn zum Beispiel eine Allianz zustande kommt, die im Freistaat Sachsen 35 Jahre lang undenkbar schien? Wenn CDU und Linkspartei gemeinsame Sache machen, was lange so wahrscheinlich war wie ein direkter Meereszugang für Sachsen? Michael Kretschmer (CDU) entscheidet sich in der Haushaltsdebatte im sächsischen Landtag für das Wort „Verantwortungsgemeinschaft“, um auszudrücken, dass der Doppelhaushalt für 2025/2026 am späten Donnerstagabend mit den Stimmen einer ganz neuen Allianz beschlossen wird: CDU, SPD, Grünen und Linkspartei nämlich.

Die schwarz-rote Regierung ist seit Dezember im Amt, ihr fehlen zehn Stimmen zur Mehrheit im Landtag. Um Gesetzesvorhaben durchzubringen, braucht sie die Opposition. Lange hatte die Koalition ihre Hoffnung für die nötigen Stimmen zum Haushalt in das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gesetzt, weil die Verhandlung mit einem Partner einfacher schien als mit zweien. Doch das BSW forderte zwar immense Mehrausgaben, bot dafür aber nur eine Stimmenthaltung an. Das war CDU und SPD zu wenig. Zum zweiten Mal – nach den geplatzten Koalitionsverhandlungen im Herbst – erwies sich die Hoffnung vor allem der CDU in das BSW als vergeblich.

Und so waren es Grüne und Linke, die sich mit der Koalition auf ein umfangreiches Paket einigten. Beide Oppositionsparteien setzten 250 Millionen Mehrausgaben um – verglichen zum ursprünglichen Entwurf – und verhindern so drastische Kürzungen im Sozialen, bei der Kultur, Demokratieförderung und im Naturschutz. Dafür kommt die CDU für diesen Doppelhaushalt in Höhe von 25 Milliarden Euro pro Jahr ohne Neuverschuldung aus – ein Mantra, das vor allem Fraktionschef Christian Hartmann kompromisslos hochhielt. Allerdings einigte sich das Kleeblatt für die folgenden Jahre auf die Option einer Kreditaufnahme, wie sie der Bundestag für die Länder ermöglicht.

Verantwortungsgemeinschaft und Zusammenhaltshaushalt

Vieles sei in der aktuellen Lage besonders, sagte Kretschmer. Die seit drei Jahren anhaltende Rezession habe dazu geführt, dass die Einnahmen aus Steuern und Abgaben zum ersten Mal seit Bestehen des Freistaats nicht mehr ausreichten, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen. Ihm sei bewusst, dass die Zustimmung der Opposition zu diesem Haushalt nichts sei, „was Sie für mich tun oder die CDU oder diese Staatsregierung“. Sondern es habe mit Verantwortungsgefühl fürs Land zu tun, „dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, und ich weiß das zu schätzen“. Viele im Land seien erleichtert über die Einigung und das Ende der vorläufigen Haushaltsführung. Es zeichne das Land aus, „dass wir zusammen in Demut vor den Wählern und in Verantwortung Kompromisse erreichen“.

SPD-Fraktionschef Henning Homann nannte das Zustandekommen des Haushalts ein Beispiel für eine neue politische Kultur in Sachsen. „Dieser Haushalt ist ein Zusammenhaltshaushalt“. Man müsse zwar sparen, aber kürze nicht mit dem Rasenmäher. „Wir haben darauf geachtet, dass nicht dort gekürzt wird, wo der Schaden immens wäre: bei den Kindern, bei den finanziell Schwachen, bei den Kommunen.“

Schwarz-Rot hatte ein parlamentarisches Konsultationsverfahren eingeführt, um Vorschläge der Opposition aufzugreifen und für eigene Vorhaben Mehrheiten zu suchen. Die rechtsextreme AfD – in Sachsen zweitstärkste Kraft im Landtag knapp hinter der CDU – lehnt dies als „Demokratiesimulation“ ab. Ihr stellvertretender Fraktionschef Sebastian Wippel sagte dazu: „Mit uns ist nicht verhandelt worden – die Hand war mehr als einmal ausgestreckt“. Scharfe Kritik gab es an der Haushaltseinigung und der neuen Allianz auch vom BSW. Deren Fraktionschefin Sabine Zimmermann sagte, Linke und Grüne seien die Steigbügelhalter für ein Weiter so, der Haushalt bringe keine Verbesserung für die Menschen. „Wir sind gewählt worden für Veränderungen und nicht dafür, ideologischen Spielchen nachzulaufen“. Verantwortung könne auch darin bestehen, diesem Haushalt nicht zuzustimmen, sagte Zimmermann am Donnerstagabend.

Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert erklärte, ihrer Partei sei es nicht um einen Deal gegangen, sondern um demokratische Verantwortung: „Es ist nicht der Erfolg der Minderheitsregierung, hier eine Einigung zustande bekommen zu haben. Es ist der Wille und das Bewusstsein einer Verantwortung für dieses Land auch von Bündnis90/Grüne gewesen, dass es dazu gekommen ist.“ Linken-Fraktionschefin Susanne Schaper drückte es drastischer aus: „Wir holen jetzt die Kuh vom Eis, aber müssen natürlich weiter darum kämpfen, dass die Kuh auch in der Folge weiter Futter bekommt.“ Am Ende konnte sie in ihrer Fraktion nicht alle mit dieser Metapher überzeugen – ein Abgeordneter verweigerte sich dem Kompromiss. Doch die Mehrheit stand auch so: Genügend Linke, Grüne, SPD- und CDU-Abgeordnete stimmten am Donnerstagabend nach zweitägiger Mammut-Debatte dafür - AfD und BSW dagegen.

Eigentlich gilt in der CDU ein Unvereinbarkeitsbeschluss, der sowohl eine Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linkspartei ausschließt. Auf die Frage, wie dies mit einem gemeinsamen Haushaltsbeschluss zusammenpasst, sagte Kretschmer der Chemnitzer Freien Presse kürzlich: „Wenn man das so durchexerzieren würde, würde man dieses Land ins Chaos stürzen.“ Sowohl das Grundgesetz als auch die sächsische Verfassung stünden über jedem Parteitagsbeschluss. Auch die Thüringer CDU, die in Erfurt zusammen mit SPD und BSW regiert, konnte im Frühjahr ihren Haushalt nur mit Stimmen der Linkspartei beschließen.