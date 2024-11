Das Bündnis Sahra Wagenknecht lässt an außenpolitischen Forderungen die Koalitionsverhandlungen in Sachsen scheitern. CDU und SPD werden überrascht. Wie geht es nun weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Iris Mayer, Leipzig

An einem Tag der politischen Unsicherheit steht in Sachsen zumindest so viel fest: CDU, SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) werden keine Regierungskoalition bilden. Am Mittwoch erklärte das BSW die Verhandlungen für gescheitert, da hatten die Unterhändler den dritten Tag in Folge über außenpolitische Forderungen des BSW verhandelt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte am Nachmittag, das Aus sei für ihn überraschend gewesen: „Das haben wir nicht kommen sehen“.