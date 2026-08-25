Zum Hauptinhalt springen

Wahlkampf in Sachsen-AnhaltSöder gelingt es tatsächlich, nicht belehrend zu wirken

Lesezeit: 4 Min.

Markus Söder mit Sven Schulze (li.) in Wernigerode. Von Konditormeister Michael Wecker (re.) gibt es für den Bayern eine besondere Breze.
Markus Söder mit Sven Schulze (li.) in Wernigerode. Von Konditormeister Michael Wecker (re.) gibt es für den Bayern eine besondere Breze. Matthias Bein/dpa

Bayerns Ministerpräsident unterstützt in Sachsen-Anhalt seinen Amtskollegen Sven Schulze im Wahlkampf gegen die AfD. Die plane „das schlimmste wirtschaftliche Schredder-Programm“.

Von Johann Osel, Wernigerode

SZ bei Google bevorzugen

Bevor der bayerische Defiliermarsch über den Lautsprecher erklingt und Markus Söder in den Saal einzieht – ein Spektakel, das sie hier in Wernigerode im Harz wohl selten sehen –, steht ein vertrauliches Gespräch an. Montagabend, der CSU-Chef ist gekommen, um Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU) im Wahlkampf zu unterstützen. Ein Podium in einem Hotel ist angesetzt, der Saal füllt sich, aber zunächst eben der Austausch. Im Raum „Braunlage“.

Zur SZ-Startseite

MeinungSachsen-Anhalt
:Es geht um die Sehnsucht nach dem großen Knall

SZ PlusKommentar von Iris Mayer
Portrait undefined Iris Mayer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite