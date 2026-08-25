Bevor der bayerische Defiliermarsch über den Lautsprecher erklingt und Markus Söder in den Saal einzieht – ein Spektakel, das sie hier in Wernigerode im Harz wohl selten sehen –, steht ein vertrauliches Gespräch an. Montagabend, der CSU-Chef ist gekommen, um Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU) im Wahlkampf zu unterstützen. Ein Podium in einem Hotel ist angesetzt, der Saal füllt sich, aber zunächst eben der Austausch. Im Raum „Braunlage“.