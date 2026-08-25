Bevor der bayerische Defiliermarsch über den Lautsprecher erklingt und Markus Söder in den Saal einzieht – ein Spektakel, das sie hier in Wernigerode im Harz wohl selten sehen –, steht ein vertrauliches Gespräch an. Montagabend, der CSU-Chef ist gekommen, um Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU) im Wahlkampf zu unterstützen. Ein Podium in einem Hotel ist angesetzt, der Saal füllt sich, aber zunächst eben der Austausch. Im Raum „Braunlage“.
Wahlkampf in Sachsen-AnhaltSöder gelingt es tatsächlich, nicht belehrend zu wirken
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Bayerns Ministerpräsident unterstützt in Sachsen-Anhalt seinen Amtskollegen Sven Schulze im Wahlkampf gegen die AfD. Die plane „das schlimmste wirtschaftliche Schredder-Programm“.
Von Johann Osel, Wernigerode
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