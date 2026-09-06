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Datenanalyse zur LandtagswahlDie AfD liegt in fast allen Wählergruppen vorn

Lesezeit: 3 Min.

saru; Foto: imago

Die AfD gewinnt die Sachsen-Anhalt-Wahl deutlich vor der CDU. Mit einem großen Vorsprung war zu rechnen, aber welche Wähler sind dafür verantwortlich? Wie wählten Frauen und Männer, Junge und Alte? Eine erste Datenanalyse.

Von Anna Bolten und Oliver Schnuck

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Die Prognosen vor der Wahl sollten recht behalten: Nach ersten Hochrechnungen gewinnt die AfD die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutlich mit rund 44 Prozent aller Stimmen. Damit kann sie ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl mehr als verdoppeln. Die CDU dagegen, die seit 2002 alle Ministerpräsidenten gestellt hat, muss deutliche Verluste hinnehmen. Nur etwas mehr als 18 Prozent der Wähler stimmten für die Christdemokraten mit Amtsinhaber Sven Schulze. Verglichen mit 2021 ist das ein Einbruch um fast 19 Prozentpunkte.

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