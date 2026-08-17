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Landtagswahl in Sachsen-AnhaltAfD-Gegner rufen zum taktischen Wählen auf

Lesezeit: 4 Min.

Mehr als 600 000 Euro hat die Organisation Campact gesammelt, mit denen sie nun eine Kampagne für SPD und Grüne finanziert.
Mehr als 600 000 Euro hat die Organisation Campact gesammelt, mit denen sie nun eine Kampagne für SPD und Grüne finanziert. Nick Jaussi/Campact/dpa

Ob die rechtsextreme AfD in Sachsen-Anhalt allein regieren kann, hängt wohl auch davon ab, wie viele Parteien ins Parlament einziehen. Da kommt die Fünf-Prozent-Hürde ins Spiel.

Von Tim Frehler, Berlin

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Wie die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September ausgeht, ist wenige Wochen vor der Wahl selbstverständlich offen. Fest steht aber, dass es knapp wird, sehr knapp. Das gilt gleich für mehrere Fragen: Erreicht die AfD die absolute Mehrheit der Mandate und kann allein regieren? Schafft es die SPD in den Landtag? Die Grünen? Das BSW? Alles knapp – ausweislich der aktuellen Umfragen.

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Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt ein neues Parlament. Vor der Landtagswahl gibt der Wahl-O-Mat Hinweise darauf, welcher Partei man am nächsten steht. Nutzen Sie hier das Online-Tool.

Von Michael Schnippert

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