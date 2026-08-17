Ob die rechtsextreme AfD in Sachsen-Anhalt allein regieren kann, hängt wohl auch davon ab, wie viele Parteien ins Parlament einziehen. Da kommt die Fünf-Prozent-Hürde ins Spiel.

Wie die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September ausgeht, ist wenige Wochen vor der Wahl selbstverständlich offen. Fest steht aber, dass es knapp wird, sehr knapp. Das gilt gleich für mehrere Fragen: Erreicht die AfD die absolute Mehrheit der Mandate und kann allein regieren? Schafft es die SPD in den Landtag? Die Grünen? Das BSW? Alles knapp – ausweislich der aktuellen Umfragen.