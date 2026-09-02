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Wahl in Sachsen-AnhaltGebraucht, aber von der AfD bedroht: ausländische Ärzte

Lesezeit: 5 Min.

Plakat vor dem Johanniter-Krankenhaus in Stendal.
Plakat vor dem Johanniter-Krankenhaus in Stendal.
Georg Ismar

Die Partei spricht von „Importärzten“ und will sie in Sachsen-Anhalt aus den Krankenhäusern verbannen. Ein Treffen mit Medizinern, die auch AfD-Wähler behandeln, ihre Leben retten – und sie fürchten.

Von Georg Ismar, Stendal

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Es ist ein stummer Protest gegen das, was die AfD so plant. An der gelben Klinkerfassade des Johanniter-Krankenhauses in Stendal haben sie ein großes Banner aufgehängt, unübersehbar. „Hier arbeiten Menschen aus über 30 Ländern. Sie helfen, pflegen und retten Leben“, ist da zu lesen. Und rot hinterlegt: „Krankenhäuser brauchen Vielfalt.“

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