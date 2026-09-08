Sepp Müller will neuer CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden

Der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Sepp Müller, will neuer Landeschef der CDU in Sachsen-Anhalt werden. „Ich kandidiere als Landesvorsitzender“, sagte der 37-Jährige nach einer Sitzung des Landesvorstands. Zuvor hatte Ministerpräsident und Noch-Landeschef Sven Schulze angekündigt, dass es im Herbst eine Neuwahl des Landesvorstands geben wird und er nicht erneut antreten möchte.



Man werde die Demokratie in der Mitte verteidigen, sagte Müller. „Es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Linken geben, und es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten geben“, betonte er. „Wer zu allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht.“ Die CDU müsse Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.



Kanzler Friedrich Merz und Unionsfraktionschef Thorsten Frei hatten Müller für dessen Verhalten im Wahlkampf Vorwürfe gemacht. Müller hatte am 4. September im Politico-Podcast „Berlin Playbook“ gesagt, sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann habe AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund einen Regierungsbildungsauftrag. Ohne Müller beim Namen zu nennen, rügte Merz dessen Agieren nach Sitzungen der Parteispitze öffentlich. Er habe in den Parteigremien darauf hingewiesen, „dass es niemand von uns verstanden hat, dass wenige Tage vor dem Wahltermin ein stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion dem eigenen Spitzenkandidaten so in den Rücken fällt, wie das drei Tage vor der Wahl bis zum gestrigen Tag anhaltend geschehen ist“, sagte Merz vor Journalisten.



Müller wies die Kritik zurück: „Ich teile die Äußerung unseres Bundesvorsitzenden nicht, und vor allem teilt sie die breite Mehrheit unserer Landespartei nicht.“ Zugleich betonte Müller, dass er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag seinen Beitrag bei den anstehenden Reformen leisten wolle, „und hier hat Friedrich Merz meine volle Unterstützung“.



Müller gehört dem Bundestag seit 2017 an. Auch vier Jahre später hatte er das Direktmandat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg geholt. Auch wenn er die DDR nicht mehr bewusst erlebt hat, blickt er sehr kritisch auf das SED-Regime und die Linke. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags 2025, die Alterspräsident Gregor Gysi von der Linken leitete, hielt er demonstrativ das Buch „Die Täter sind unter uns“ während dessen Rede nach oben.