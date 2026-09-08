Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Wahl in Sachsen-Anhalt finden Sie zudem auf unserer Themenseite.
Wichtige Updates
Sepp Müller will neuer CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden
Schulze: Neuwahl des CDU-Landesvorstands im Herbst
Protest in Berlin und anderen Städten gegen AfD-Erfolg
Merz: Aufgeben ist für mich keine Option
Nach Wahl-Debakel der CDU: Merz spricht von „schwerster Niederlage seit Jahrzehnten“
Müller: Es wird keine CDU-Überläufer zur AfD geben
Seit Sonntag wird immer häufiger die Frage diskutiert, ob CDU-Politiker der AfD in Sachsen-Anhalt zu einer Regierungsmehrheit verhelfen könnten. Dazu geäußert hat sich nun auch CDU-Politiker Sepp Müller, der neuer Vorsitzender seiner Partei in Sachsen-Anhalt werden will. Er sieht keine Anzeichen für ein solches Szenario. Dafür habe Ministerpräsident und Noch-CDU-Landeschef Sven Schulze gesorgt. Auf die Frage, ob es Überläufer aus seiner Partei geben könnte, sagte Müller im Interview von RTL/ntv: „Ich gehe fest davon aus, dass er (Schulze) die Hand dafür ins Feuer legen kann, dass diese Frage, die Sie stellen, mit Nein beantwortet wird.“
Spekulationen über eine AfD-Unterstützung durch einzelne CDU-Vertreter gibt es seit Monaten. Einige AfD-Politiker hatten erzählt, es gebe Gespräche mit CDU-Landtagsabgeordneten, ob sie sich einen Wechsel zur AfD vorstellen könnten. Belege dafür gibt es nicht.
„Wir stehen hinter den Grundsatzbeschlüssen unserer Partei“, erklärte Müller, der Vize-Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist. Wenn es Überläufer geben sollte, „dann haben wir als CDU Deutschland ein ganz anderes Problem, als in der geheimen Abstimmung jemanden gewählt zu haben.“
„Für uns ist klar: Wir sind abgewählt“, sagte Müller. Seine Partei habe bei der Wahl so schlecht abgeschnitten, weil Glaubwürdigkeit verloren gegangen sei. Diese müsse zurückgewonnen werden. „Glaubwürdigkeit beginnt dort, wo Prinzipientreue losgeht, und ein Prinzip habe ich: weder mit rechts noch mit links.“
Spekulationen über eine AfD-Unterstützung durch einzelne CDU-Vertreter gibt es seit Monaten. Einige AfD-Politiker hatten erzählt, es gebe Gespräche mit CDU-Landtagsabgeordneten, ob sie sich einen Wechsel zur AfD vorstellen könnten. Belege dafür gibt es nicht.
„Wir stehen hinter den Grundsatzbeschlüssen unserer Partei“, erklärte Müller, der Vize-Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist. Wenn es Überläufer geben sollte, „dann haben wir als CDU Deutschland ein ganz anderes Problem, als in der geheimen Abstimmung jemanden gewählt zu haben.“
„Für uns ist klar: Wir sind abgewählt“, sagte Müller. Seine Partei habe bei der Wahl so schlecht abgeschnitten, weil Glaubwürdigkeit verloren gegangen sei. Diese müsse zurückgewonnen werden. „Glaubwürdigkeit beginnt dort, wo Prinzipientreue losgeht, und ein Prinzip habe ich: weder mit rechts noch mit links.“
"Es ist erschreckender als in den Baseballschlägerjahren"
Zivilgesellschaftliche Akteure machen sich große Sorgen angesichts einer drohenden AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Gewaltbereite Rechtsextremisten könnten sich bekräftigt und zu Gewalttaten motiviert fühlen, fürchtet etwa Robert Fietzke, der Leiter des soziokulturellen Kinder- und Jugendzentrums Zora in Halberstadt. "Es ist davon auszugehen, dass jetzt eine neue Welle rechter und rassistischer Gewalt einsetzt", sagte er in einem von der Amadeu-Antonio-Stiftung veranstalteten Pressegespräch.
Auch die Regionalbischöfin in Magdeburg, Bettina Schlauraff, zeigte sich besorgt. Vor allem in ländlichen Regionen fühlten sich Menschen nicht mehr sicher. Die Schwelle zur Gewaltbereitschaft sinke. "Die AfD befeuert das", sagte Schlauraff. "Es ist erschreckender als in den Baseballschlägerjahren, weil es noch tiefer in der Gesellschaft ist. Plötzlich kann es auch der Mann am Grill sein, der mich verbal massiv attackiert."
Es seien nun die politischen Verantwortungsträger gefordert, allen voran die Bundesregierung, sagte Fietzke. Die Ursachen für den steigenden Zuspruch für eine rechtsextreme Partei müssten bekämpft werden. Es brauche eine "Abkehr von der katastrophalen Spar- und Kürzungspolitik".
Auch die Regionalbischöfin in Magdeburg, Bettina Schlauraff, zeigte sich besorgt. Vor allem in ländlichen Regionen fühlten sich Menschen nicht mehr sicher. Die Schwelle zur Gewaltbereitschaft sinke. "Die AfD befeuert das", sagte Schlauraff. "Es ist erschreckender als in den Baseballschlägerjahren, weil es noch tiefer in der Gesellschaft ist. Plötzlich kann es auch der Mann am Grill sein, der mich verbal massiv attackiert."
Es seien nun die politischen Verantwortungsträger gefordert, allen voran die Bundesregierung, sagte Fietzke. Die Ursachen für den steigenden Zuspruch für eine rechtsextreme Partei müssten bekämpft werden. Es brauche eine "Abkehr von der katastrophalen Spar- und Kürzungspolitik".
SPD-Landrat fordert Gespräche mit AfD
Nach der Wahl fordert ein Landrat von der SPD Gespräche der übrigen Parteien mit dem Wahlsieger AfD. „Die AfD ist demokratisch gewählt und deutlich stärkste Kraft“, sagte Markus Bauer, Landrat im Salzlandkreis, dem Nachrichtenportal t-online. „Sie darf jetzt nicht ignoriert und ausgeschlossen werden.“ Das Votum der Wähler müsse geachtet werden. „Alle Parteien sollten jetzt miteinander reden und Koalitionsmöglichkeiten ausloten.“ Sie hätten die Verantwortung, eine Regierung zu bilden. Die übrigen Parteien im Landtag hatten eine Koalition mit der AfD vor der Wahl ausgeschlossen.
„Nicht miteinander zu reden, ist für mich ein No-Go, im Politischen wie im Privaten. Wir vergrößern so den gesellschaftlichen Graben. Dann drohen uns amerikanische Verhältnisse“, sagte Bauer.
„Wir sollten uns nicht über Brandmauern definieren, sondern über moralische rote Linien – über gemeinsame Werte und ein Bekenntnis zu unseren Grundrechten“, so der SPD-Politiker. In seinem Kreisrat werde in der Sache entschieden. „Anträge werden eingebracht, besprochen, werden dann angenommen oder abgelehnt – unabhängig davon, welche Partei sie einbringt. Menschenverachtendes und Rechtsverstöße haben keine Chance.“
Bauer ist Vizepräsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt und seit 2014 Landrat im Salzlandkreis. Bei der Landtagswahl am Sonntag bekam die AfD dort 49,7 Prozent, die SPD nur 7,5.
„Nicht miteinander zu reden, ist für mich ein No-Go, im Politischen wie im Privaten. Wir vergrößern so den gesellschaftlichen Graben. Dann drohen uns amerikanische Verhältnisse“, sagte Bauer.
„Wir sollten uns nicht über Brandmauern definieren, sondern über moralische rote Linien – über gemeinsame Werte und ein Bekenntnis zu unseren Grundrechten“, so der SPD-Politiker. In seinem Kreisrat werde in der Sache entschieden. „Anträge werden eingebracht, besprochen, werden dann angenommen oder abgelehnt – unabhängig davon, welche Partei sie einbringt. Menschenverachtendes und Rechtsverstöße haben keine Chance.“
Bauer ist Vizepräsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt und seit 2014 Landrat im Salzlandkreis. Bei der Landtagswahl am Sonntag bekam die AfD dort 49,7 Prozent, die SPD nur 7,5.
Sepp Müller will neuer CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden
Der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Sepp Müller, will neuer Landeschef der CDU in Sachsen-Anhalt werden. „Ich kandidiere als Landesvorsitzender“, sagte der 37-Jährige nach einer Sitzung des Landesvorstands. Zuvor hatte Ministerpräsident und Noch-Landeschef Sven Schulze angekündigt, dass es im Herbst eine Neuwahl des Landesvorstands geben wird und er nicht erneut antreten möchte.
Man werde die Demokratie in der Mitte verteidigen, sagte Müller. „Es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Linken geben, und es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten geben“, betonte er. „Wer zu allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht.“ Die CDU müsse Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.
Kanzler Friedrich Merz und Unionsfraktionschef Thorsten Frei hatten Müller für dessen Verhalten im Wahlkampf Vorwürfe gemacht. Müller hatte am 4. September im Politico-Podcast „Berlin Playbook“ gesagt, sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann habe AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund einen Regierungsbildungsauftrag. Ohne Müller beim Namen zu nennen, rügte Merz dessen Agieren nach Sitzungen der Parteispitze öffentlich. Er habe in den Parteigremien darauf hingewiesen, „dass es niemand von uns verstanden hat, dass wenige Tage vor dem Wahltermin ein stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion dem eigenen Spitzenkandidaten so in den Rücken fällt, wie das drei Tage vor der Wahl bis zum gestrigen Tag anhaltend geschehen ist“, sagte Merz vor Journalisten.
Müller wies die Kritik zurück: „Ich teile die Äußerung unseres Bundesvorsitzenden nicht, und vor allem teilt sie die breite Mehrheit unserer Landespartei nicht.“ Zugleich betonte Müller, dass er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag seinen Beitrag bei den anstehenden Reformen leisten wolle, „und hier hat Friedrich Merz meine volle Unterstützung“.
Müller gehört dem Bundestag seit 2017 an. Auch vier Jahre später hatte er das Direktmandat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg geholt. Auch wenn er die DDR nicht mehr bewusst erlebt hat, blickt er sehr kritisch auf das SED-Regime und die Linke. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags 2025, die Alterspräsident Gregor Gysi von der Linken leitete, hielt er demonstrativ das Buch „Die Täter sind unter uns“ während dessen Rede nach oben.
Man werde die Demokratie in der Mitte verteidigen, sagte Müller. „Es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Linken geben, und es kann keine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten geben“, betonte er. „Wer zu allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht.“ Die CDU müsse Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.
Kanzler Friedrich Merz und Unionsfraktionschef Thorsten Frei hatten Müller für dessen Verhalten im Wahlkampf Vorwürfe gemacht. Müller hatte am 4. September im Politico-Podcast „Berlin Playbook“ gesagt, sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann habe AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund einen Regierungsbildungsauftrag. Ohne Müller beim Namen zu nennen, rügte Merz dessen Agieren nach Sitzungen der Parteispitze öffentlich. Er habe in den Parteigremien darauf hingewiesen, „dass es niemand von uns verstanden hat, dass wenige Tage vor dem Wahltermin ein stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion dem eigenen Spitzenkandidaten so in den Rücken fällt, wie das drei Tage vor der Wahl bis zum gestrigen Tag anhaltend geschehen ist“, sagte Merz vor Journalisten.
Müller wies die Kritik zurück: „Ich teile die Äußerung unseres Bundesvorsitzenden nicht, und vor allem teilt sie die breite Mehrheit unserer Landespartei nicht.“ Zugleich betonte Müller, dass er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag seinen Beitrag bei den anstehenden Reformen leisten wolle, „und hier hat Friedrich Merz meine volle Unterstützung“.
Müller gehört dem Bundestag seit 2017 an. Auch vier Jahre später hatte er das Direktmandat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg geholt. Auch wenn er die DDR nicht mehr bewusst erlebt hat, blickt er sehr kritisch auf das SED-Regime und die Linke. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags 2025, die Alterspräsident Gregor Gysi von der Linken leitete, hielt er demonstrativ das Buch „Die Täter sind unter uns“ während dessen Rede nach oben.
Sepp Müller hält das Buch "Die Täter sind unter uns" während der Rede von Alterspräsident Gysi bei der konstituierenden Sitzung des aktuellen Bundestags nach oben. Kay Nietfeld/dpa
Schulze: Neuwahl des CDU-Landesvorstands im Herbst
Nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Sven Schulze angekündigt, dass es im Herbst eine Neuwahl des Landesvorstands geben wird. Dieser solle Ende November oder Anfang Dezember stattfinden, sagte Schulze nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg.
Bereits wenige Stunden zuvor hatte Schulze in Berlin Konsequenzen angekündigt. „Ich bin dort als Spitzenkandidat angetreten und werde daraus natürlich auch entsprechende Konsequenzen ziehen“, sagte der 47-Jährige nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei. „Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr, wir sind Opposition. Der Regierungsauftrag liegt jetzt bei der AfD.“
Bereits wenige Stunden zuvor hatte Schulze in Berlin Konsequenzen angekündigt. „Ich bin dort als Spitzenkandidat angetreten und werde daraus natürlich auch entsprechende Konsequenzen ziehen“, sagte der 47-Jährige nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei. „Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr, wir sind Opposition. Der Regierungsauftrag liegt jetzt bei der AfD.“
Protest in Berlin und anderen Städten gegen AfD-Erfolg
Am Brandenburger Tor haben mehrere Tausend Menschen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gegen die AfD protestiert. Es seien etwa 5000 Demonstranten gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten sprachen von einer „störungsfreien“ Demo. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf rund 14 000 Menschen. Unter den Teilnehmern waren auch Klima- und Politikaktivistin Luisa Neubauer und die Spitzenkandidaten der Grünen und der Linken bei der Berlin-Wahl am 20. September.
„AfD + BSW Demokratie adé“ oder „Faschismus ist keine Alternative“, hieß es auf den Transparenten – und auch „Dumm Dümmer NSDAfD“ sowie „AfD Nazis stoppen! Schluss mit Rassismus und Sozialabbau“. Die Demonstranten riefen: „Alle zusammen gegen den Faschismus.“
„AfD + BSW Demokratie adé“ oder „Faschismus ist keine Alternative“, hieß es auf den Transparenten – und auch „Dumm Dümmer NSDAfD“ sowie „AfD Nazis stoppen! Schluss mit Rassismus und Sozialabbau“. Die Demonstranten riefen: „Alle zusammen gegen den Faschismus.“
Im Essen im Ruhrgebiet haben sich am Abend nach Polizeiangaben rund 1200 Menschen an einer Kundgebung gegen den Rechtsruck beteiligt. Dem Aufruf des Bündnisses „Essen stellt sich quer“ waren damit mehr als doppelt so viele Menschen gefolgt, wie bei der Anmeldung erwartet.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo in zwei Wochen ebenfalls gewählt wird, gab es an mehreren Orten Proteste, so in Schwerin und Rostock. Weitere Demonstrationen waren am Montagabend auch in den Städten Münster, Göttingen, Halberstadt, Dresden, Aachen, Bamberg und Darmstadt geplant.
In vielen weiteren Städten Deutschlands sind Demonstrationen geplant. Am Samstag soll ab 14 Uhr in der Hamburger Innenstadt unter dem Motto „Zeit zum Handeln – Freiheit muss verteidigt werden! Gemeinsam für Menschlichkeit, gerechte Sozialpolitik und wehrhafte Demokratie“ demonstriert werden. In mehr als 35 weiteren Städten werden ebenfalls Demonstrationen erwartet, darunter in Magdeburg, Dresden, Berlin und München.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo in zwei Wochen ebenfalls gewählt wird, gab es an mehreren Orten Proteste, so in Schwerin und Rostock. Weitere Demonstrationen waren am Montagabend auch in den Städten Münster, Göttingen, Halberstadt, Dresden, Aachen, Bamberg und Darmstadt geplant.
In vielen weiteren Städten Deutschlands sind Demonstrationen geplant. Am Samstag soll ab 14 Uhr in der Hamburger Innenstadt unter dem Motto „Zeit zum Handeln – Freiheit muss verteidigt werden! Gemeinsam für Menschlichkeit, gerechte Sozialpolitik und wehrhafte Demokratie“ demonstriert werden. In mehr als 35 weiteren Städten werden ebenfalls Demonstrationen erwartet, darunter in Magdeburg, Dresden, Berlin und München.
Söder fordert von der SPD nach „Denkzettelwahl“ Umsetzung der Reformen
CSU-Chef Markus Söder hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als „wahrscheinlich die größte Denkzettelwahl in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ bezeichnet und den Koalitionspartner SPD scharf kritisiert. „Die Konsequenz heißt, dass Berliner Politik anders werden muss, verständlicher werden muss und dass Reformen auch gemacht werden“, sagte er der ARD.
„Ich finde es heute schon sehr bedenklich, dass einzelne SPD-Vertreter plötzlich sagen, man muss zurückrudern, denn mit neun Prozent der SPD in Sachsen-Anhalt gibt es kein Votum für eine grundsätzliche Änderung an der Reformpolitik“, fügte er hinzu. Er habe die ersten Reaktionen der SPD „ehrlich gesagt sehr schlecht“ gefunden. Man könne wie im Fußball nicht in Minute 90 vom Platz gehen, wenn das Spiel 95 Minuten dauere. Man könne aber bei der Rente nach 45 Beitragsjahren nochmals über Übergangsfristen reden.
„Ich finde es heute schon sehr bedenklich, dass einzelne SPD-Vertreter plötzlich sagen, man muss zurückrudern, denn mit neun Prozent der SPD in Sachsen-Anhalt gibt es kein Votum für eine grundsätzliche Änderung an der Reformpolitik“, fügte er hinzu. Er habe die ersten Reaktionen der SPD „ehrlich gesagt sehr schlecht“ gefunden. Man könne wie im Fußball nicht in Minute 90 vom Platz gehen, wenn das Spiel 95 Minuten dauere. Man könne aber bei der Rente nach 45 Beitragsjahren nochmals über Übergangsfristen reden.
Korrektur: Doch keine Pressekonferenz von Schulze
Die SZ hatte an dieser Stelle eine Pressekonferenz des CDU-Ministerpräsidenten Sven Schulze angekündigt sowie auch deren Übertragung. Die Konferenz fand jedoch nicht statt.
Anna Schimpp
AfD an den Urnen deutlich stärker als bei Briefwählern
Die AfD hat in Sachsen-Anhalt bei der Urnenwahl deutlich besser abgeschnitten als bei der Briefwahl. Aus dem vorläufigen Ergebnis geht hervor, dass die Partei rechnerisch ohne Briefwähler eine absolute Mehrheit der Sitze im Landtag geholt hätte.
Bei Wählern, die in den Wahllokalen ihre Stimme abgaben, kommt die vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestufte Partei auf 51,2 Prozent der Stimmen. Bei der Briefwahl entfielen nur 24,3 Prozent der gültigen Stimmen auf die AfD. Sie liegt dort gleichauf mit der CDU, für die sich ebenfalls 24,3 Prozent der Briefwähler entschieden. In den Wahllokalen wählten hingegen nur 14,5 Prozent die Partei von Ministerpräsident Sven Schulze. Insgesamt kommt die AfD laut dem vorläufigen Ergebnis auf 43,8 Prozent und 39 Sitze im neuen Landtag. Für eine eigene Mehrheit sind 42 Sitze nötig. Die CDU stürzte von 37,1 Prozent bei der Landtagswahl 2021 auf nur noch 17,2 Prozent ab.
Ein Grund für diese Diskrepanz könnte Wahlforschern zufolge daran liegen, dass AfD-Politiker vor der Wahl und in den vergangenen Jahren wiederholt und meist ohne Belege Zweifel an der Sicherheit und Rechtmäßigkeit der Briefwahl geäußert und dazu aufgerufen haben, nur vor Ort zu wählen. In Sachsen-Anhalt stimmten diesmal 27,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler per Brief ab. 2021 waren es 29,1 Prozent gewesen.
Bei Wählern, die in den Wahllokalen ihre Stimme abgaben, kommt die vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestufte Partei auf 51,2 Prozent der Stimmen. Bei der Briefwahl entfielen nur 24,3 Prozent der gültigen Stimmen auf die AfD. Sie liegt dort gleichauf mit der CDU, für die sich ebenfalls 24,3 Prozent der Briefwähler entschieden. In den Wahllokalen wählten hingegen nur 14,5 Prozent die Partei von Ministerpräsident Sven Schulze. Insgesamt kommt die AfD laut dem vorläufigen Ergebnis auf 43,8 Prozent und 39 Sitze im neuen Landtag. Für eine eigene Mehrheit sind 42 Sitze nötig. Die CDU stürzte von 37,1 Prozent bei der Landtagswahl 2021 auf nur noch 17,2 Prozent ab.
Ein Grund für diese Diskrepanz könnte Wahlforschern zufolge daran liegen, dass AfD-Politiker vor der Wahl und in den vergangenen Jahren wiederholt und meist ohne Belege Zweifel an der Sicherheit und Rechtmäßigkeit der Briefwahl geäußert und dazu aufgerufen haben, nur vor Ort zu wählen. In Sachsen-Anhalt stimmten diesmal 27,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler per Brief ab. 2021 waren es 29,1 Prozent gewesen.
Anna Schimpp
SPD schließt überparteilichen Ministerpräsidenten nicht aus
Die SPD ist offen dafür, notfalls auch einen überparteilichen Kandidaten zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt zu wählen. Er halte das nicht für das allererste Mittel der Wahl, sagte Spitzenkandidat Armin Willingmann in Berlin, aber:
„Wenn es zur Auflösung einer Blockade führen könnte, sollte man es auch nicht a priori ablehnen. “Armin Willingmann (SPD)
Die Idee eines überparteilichen Ministerpräsidenten für Sachsen-Anhalt hatte das BSW ins Spiel gebracht. Dieser Ministerpräsident solle mit wechselnden Mehrheiten regieren, unter Einbeziehung der AfD, so der Vorschlag. Bisher ist aber unklar, wer diese „überparteiliche“ Persönlichkeit sein könnte.
Lesen Sie mehr zum Thema Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:
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Merz: Aufgeben ist für mich keine Option
CDU-Chef Friedrich Merz sieht keinen Grund für persönliche Konsequenzen aus den massiven Verlusten seiner Partei und dem Erfolg der AfD bei der Wahl in Sachsen-Anhalt. „Aufgeben ist für mich keine Option“, sagte er nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin.
Es sei die Verantwortung der Bundesregierung und von ihm persönlich, „dass wir jetzt Chancen für die nächste Generation eröffnen“, so Merz. Die Kinder und Enkelkinder sollten die gleiche Chance wie seine Generation haben, in Freiheit, in Frieden und im Wohlstand zu leben. „Das ist die Verantwortung, und vor dieser Verantwortung laufe ich nicht davon.“
Auf die Frage, inwieweit das Ergebnis der Wahl in Sachsen-Anhalt in seine Entscheidung einfließe, bei der nächsten Bundestagswahl erneut anzutreten, antwortete Merz: „Ich mache mir im Augenblick über vieles Gedanken, aber nicht über die Bundestagswahl 2029.“ Er denke vielmehr „intensiv darüber nach, wie wir zurückfinden können zu einem gemeinsamen politischen Erfolg“. Er wisse, „dass wir alle zusammen besser werden müssen, und ich suche nach Wegen, wie wir das hinbekommen“.
Dies sei nicht nur eine Frage von rationalem Politikverständnis, sondern auch eine Frage der Zuwendung, der Empathie, der Emotionen. „Ich gehöre nun zu denen, die nicht jeden Tag Emotionen vor sich hertragen. Aber die Bevölkerung will da auch andere Antworten haben.“
Der Sturz des Bundeskanzlers wäre der ultimative Triumph der AfD, kommentiert Henrike Roßbach, Leiterin der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin
Es sei die Verantwortung der Bundesregierung und von ihm persönlich, „dass wir jetzt Chancen für die nächste Generation eröffnen“, so Merz. Die Kinder und Enkelkinder sollten die gleiche Chance wie seine Generation haben, in Freiheit, in Frieden und im Wohlstand zu leben. „Das ist die Verantwortung, und vor dieser Verantwortung laufe ich nicht davon.“
Auf die Frage, inwieweit das Ergebnis der Wahl in Sachsen-Anhalt in seine Entscheidung einfließe, bei der nächsten Bundestagswahl erneut anzutreten, antwortete Merz: „Ich mache mir im Augenblick über vieles Gedanken, aber nicht über die Bundestagswahl 2029.“ Er denke vielmehr „intensiv darüber nach, wie wir zurückfinden können zu einem gemeinsamen politischen Erfolg“. Er wisse, „dass wir alle zusammen besser werden müssen, und ich suche nach Wegen, wie wir das hinbekommen“.
Dies sei nicht nur eine Frage von rationalem Politikverständnis, sondern auch eine Frage der Zuwendung, der Empathie, der Emotionen. „Ich gehöre nun zu denen, die nicht jeden Tag Emotionen vor sich hertragen. Aber die Bevölkerung will da auch andere Antworten haben.“
Der Sturz des Bundeskanzlers wäre der ultimative Triumph der AfD, kommentiert Henrike Roßbach, Leiterin der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin
Sachsen-Anhalt: Der Sturz des Bundeskanzlers wäre der ultimative Triumph der AfD
Er stand nicht zur Wahl, und doch gehört Friedrich Merz zu den großen Verlierern in Sachsen-Anhalt. Die Menschen lehnen ab, was er bislang geliefert hat. Sie lassen sich lieber ein Deutschland versprechen, das es so nie gab.
www.sueddeutsche.de
Merz kündigt Gespräche mit SPD-Spitze an
Kanzler Friedrich Merz sucht nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt das Gespräch mit dem Koalitionspartner SPD. Der CDU-Vorsitzende sagte in Berlin, er werde versuchen, in den nächsten Tagen mit der Parteiführung der SPD darüber zu sprechen. „Wir müssen reden über die Frage, wie wir in der Bundesregierung jetzt den eingeschlagenen Reformkurs fortsetzen.“
Er höre die Wortmeldungen aus der SPD. Natürlich müsse man über die Frage sprechen, wie man mit der Lebensbiografie langjährig Versicherter umgehe, die nun berechtigte Sorge um die Frage hätten, ob sie nach 45 Jahren in die Rente gehen dürften oder nicht. „Das sind Fragen, die wir immer ernst genommen haben“, sagte Merz. „Das ist vielleicht nicht hinreichend deutlich genug zum Ausdruck gekommen.“ Der Kanzler betonte zugleich die grundsätzliche Richtigkeit der notwendigen Reformen.
Merz sagte weiter, auch das Thema Haushalt und Steuerreform werde noch einmal auf der Tagesordnung stehen. In der CDU/CSU-Fraktion gebe es den großen Wunsch, die Bürgerinnen und Bürger noch etwas umfangreicher zu entlasten. „Ich verschließe mich diesem Wunsch überhaupt nicht. Wir müssen nur gleichzeitig schauen, dass die Staatsfinanzen in Deutschland einigermaßen solide bleiben.“ Konkret geht es um eine geplante Reform der Einkommensteuer.
Er höre die Wortmeldungen aus der SPD. Natürlich müsse man über die Frage sprechen, wie man mit der Lebensbiografie langjährig Versicherter umgehe, die nun berechtigte Sorge um die Frage hätten, ob sie nach 45 Jahren in die Rente gehen dürften oder nicht. „Das sind Fragen, die wir immer ernst genommen haben“, sagte Merz. „Das ist vielleicht nicht hinreichend deutlich genug zum Ausdruck gekommen.“ Der Kanzler betonte zugleich die grundsätzliche Richtigkeit der notwendigen Reformen.
Merz sagte weiter, auch das Thema Haushalt und Steuerreform werde noch einmal auf der Tagesordnung stehen. In der CDU/CSU-Fraktion gebe es den großen Wunsch, die Bürgerinnen und Bürger noch etwas umfangreicher zu entlasten. „Ich verschließe mich diesem Wunsch überhaupt nicht. Wir müssen nur gleichzeitig schauen, dass die Staatsfinanzen in Deutschland einigermaßen solide bleiben.“ Konkret geht es um eine geplante Reform der Einkommensteuer.
CDU-Spitzenkandidat Schulze kündigt Konsequenzen an
Nach der Niederlage seiner Partei hat Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) Konsequenzen angekündigt. „Ich bin dort als Spitzenkandidat angetreten und werde daraus natürlich auch entsprechende Konsequenzen ziehen“, sagte Schulze nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Er kündigte an, dem CDU-Landesvorstand am Abend einen Vorschlag für das weitere Verfahren zu unterbreiten.
Schulze sprach von einer schweren Niederlage. „Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr, wir sind Opposition. Der Regierungsauftrag liegt jetzt bei der AfD.“
Schulze sprach von einer schweren Niederlage. „Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr, wir sind Opposition. Der Regierungsauftrag liegt jetzt bei der AfD.“
Nach Wahl-Debakel der CDU: Merz spricht von „schwerster Niederlage seit Jahrzehnten“
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Wahl in Sachsen-Anhalt als Schock für die Partei und ihn selbst bezeichnet. „Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland“, sagte Merz in Berlin. Das Ergebnis seiner Partei vom Sonntag bezeichnet er als „schwerste Niederlage seit Jahrzehnten“. Das Ganze werde „natürlich Konsequenzen haben müssen“. Man habe dieses Ergebnis so nicht erwartet. „Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich“, fügte Merz hinzu. Daher könne die Partei nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Zugleich bekräftigte Merz, dass er an seinem Reformkurs festhalten werde. Diese Reformen seien nötig. Er wolle versuchen, die Menschen mehr und besser anzusprechen und die Reformen besser zu erklären. Viele Menschen machten sich Sorgen, seit der Landtagswahl noch mehr.
„Unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil“, sagte Merz. Das Grundgesetz schütze dies und das Grundgesetz werde durchgesetzt. Deutschland werde seine feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
Vor Merz' Stellungnahme traf sich die Bundespartei zu Beratungen. Mit dabei im Berliner Konrad-Adenauer-Haus: Spitzenkandidat Sven Schulze, der am Sonntag mit der CDU von 37,1 auf 17,2 Prozent abgestürzt ist. Merz wird die Niederlage mit angelastet.
Zugleich bekräftigte Merz, dass er an seinem Reformkurs festhalten werde. Diese Reformen seien nötig. Er wolle versuchen, die Menschen mehr und besser anzusprechen und die Reformen besser zu erklären. Viele Menschen machten sich Sorgen, seit der Landtagswahl noch mehr.
„Unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil“, sagte Merz. Das Grundgesetz schütze dies und das Grundgesetz werde durchgesetzt. Deutschland werde seine feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
Vor Merz' Stellungnahme traf sich die Bundespartei zu Beratungen. Mit dabei im Berliner Konrad-Adenauer-Haus: Spitzenkandidat Sven Schulze, der am Sonntag mit der CDU von 37,1 auf 17,2 Prozent abgestürzt ist. Merz wird die Niederlage mit angelastet.
Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag in der CDU-Parteizentrale. Foto: Getty Images
Dobrindt drängt nach AfD-Wahlsieg auf mehr Reformen im Bund
Die Union muss nach Ansicht von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mit einem konsequenten Reformkurs im Bund auf den Sieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt reagieren. „Es kommt jetzt entscheidend auf die Union an“, sagte der CSU-Politiker auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Man dürfe das Land nicht denen überlassen, die „aus der Vergangenheit nichts gelernt haben aber für die Zukunft das Blaue vom Himmel versprechen“.
Dobrindt nannte den Ausgang der Wahl in Sachsen-Anhalt ein „politisches Beben“, weil „Systemgegner und Systemkritiker“ gegenüber der politischen Mitte in der Mehrheit seien. Entschieden hätten die Wahl die „Ängste, Sorgen und Frustrationen“ der Menschen. Und darauf müsse jetzt mit Reformen reagiert werde. „Unser Land braucht Veränderungen“, betonte Dobrindt. „Die Menschen wollen Entscheidungen, die Leistungen wieder belohnen.“ Leistungsverweigerung müsse wieder Konsequenzen haben.
Dobrindt nannte den Ausgang der Wahl in Sachsen-Anhalt ein „politisches Beben“, weil „Systemgegner und Systemkritiker“ gegenüber der politischen Mitte in der Mehrheit seien. Entschieden hätten die Wahl die „Ängste, Sorgen und Frustrationen“ der Menschen. Und darauf müsse jetzt mit Reformen reagiert werde. „Unser Land braucht Veränderungen“, betonte Dobrindt. „Die Menschen wollen Entscheidungen, die Leistungen wieder belohnen.“ Leistungsverweigerung müsse wieder Konsequenzen haben.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) steht beim politischen Frühschoppen Gillamoos auf der Bühne. Peter Kneffel/dpa