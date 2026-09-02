Vier Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen sich CDU-Ministerpräsident Schulze und AfD-Konkurrent Siegmund noch einmal zum TV-Duell. Es wird schnell hitzig – und endet mit einer überraschenden Frage.

Symbole sind wichtig in der Politik, manche sagen sogar, sie seien entscheidend. Erfolgreiche Wahlkämpfer vermeiden deswegen Bilder, die sie auf Rolltreppen zeigen, die nach unten führen – oder lachend im Katastrophengebiet. Gern gesehen dagegen: mit Gummistiefeln im Hochwasser oder inmitten gut gelaunter Menschenmengen aufzutreten. In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag gewählt, die AfD führt seit Monaten mit weitem Abstand vor der CDU und könnte zum ersten Mal eine Landesregierung stellen. Für diesen Fall hat sie einen weitreichenden Umbau des Staates angekündigt.