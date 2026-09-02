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TV-Duell in Sachsen-AnhaltSchulze kommt mit dem Spaten, Siegmund mit der Tank-Quittung

Lesezeit: 4 Min.

Partner werden sie nicht: Sven Schulze (li.) und Herausforderer Ulrich Siegmund beim TV-Duell in Halle.
Partner werden sie nicht: Sven Schulze (li.) und Herausforderer Ulrich Siegmund beim TV-Duell in Halle.
Pool/Getty Images

Vier Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen sich CDU-Ministerpräsident Schulze und AfD-Konkurrent Siegmund noch einmal zum TV-Duell. Es wird schnell hitzig – und endet mit einer überraschenden Frage.

Von Iris Mayer, Halle

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Symbole sind wichtig in der Politik, manche sagen sogar, sie seien entscheidend. Erfolgreiche Wahlkämpfer vermeiden deswegen Bilder, die sie auf Rolltreppen zeigen, die nach unten führen – oder lachend im Katastrophengebiet. Gern gesehen dagegen: mit Gummistiefeln im Hochwasser oder inmitten gut gelaunter Menschenmengen aufzutreten. In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag gewählt, die AfD führt seit Monaten mit weitem Abstand vor der CDU und könnte zum ersten Mal eine Landesregierung stellen. Für diesen Fall hat sie einen weitreichenden Umbau des Staates angekündigt.

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