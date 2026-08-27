Sven Schulze, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, geht angriffslustig in das Duell mit seinem AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund. Dieser gerät vor allem bei einem Thema in die Defensive.

Es sind noch keine fünf Minuten vorbei, da bemerkt der Moderator, dass der Ton „sehr rau“ sei. Und da der Ton schon mal rau ist bei der TV-Debatte zur bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, fragt der Moderator den Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD), ob er sich denn hinstellen würde und den Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU) als „Flachzange“ beleidigen würde. Hintergrund der Frage: Am Wochenende hat die AfD-Bundeschefin Alice Weidel die Regierenden im Bund „Flachzangen“ genannt.