Es sind noch keine fünf Minuten vorbei, da bemerkt der Moderator, dass der Ton „sehr rau“ sei. Und da der Ton schon mal rau ist bei der TV-Debatte zur bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, fragt der Moderator den Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD), ob er sich denn hinstellen würde und den Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU) als „Flachzange“ beleidigen würde. Hintergrund der Frage: Am Wochenende hat die AfD-Bundeschefin Alice Weidel die Regierenden im Bund „Flachzangen“ genannt.
TV-Debatte„Die Menschen, mit denen Sie sich umgeben, sind sehr gefährliche Menschen“
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Sven Schulze, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, geht angriffslustig in das Duell mit seinem AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund. Dieser gerät vor allem bei einem Thema in die Defensive.
Von Nicolas Richter, München
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