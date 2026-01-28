Der CDU -Politiker und bisherige Wirtschaftsminister Sven Schulze ist in Sachsen-Anhalt zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Damit hat die schwarz-rot-gelbe Koalition in Magdeburg wie geplant den Wechsel an ihrer Spitze vollzogen. Schulze löst seinen Vorgänger Reiner Haseloff (CDU) ab, der sein Amt vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte. Vertreter von CDU, SPD und FDP hatten sich im Vorfeld zuversichtlich gezeigt, dass ein Wahlgang dafür im Parlament ausreicht.

Landtagspräsident Gunnar Schnellinger zufolge erreichte Schulze 58 von 97 abgegebenen Stimmen, also zwei Stimmen mehr, als die Koalition Sitze hat. Für die Wahl im Landtag waren mindestens 49 Ja-Stimmen nötig. CDU-Landeschef Schulze möchte das schwarz-rot-gelbe Bündnis fortsetzen. Der 71-jährige Haseloff will Schulze mit seinem Rückzug ermöglichen, als Regierungschef und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen. Die CDU steht wegen hoher Umfragewerte der AfD enorm unter Druck.