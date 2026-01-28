Zum Hauptinhalt springen

Sachsen-AnhaltSchulze zum Ministerpräsidenten gewählt

Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl Sven Schulze.
Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl Sven Schulze. (Foto: Annegret Hilse/REUTERS)

Sven Schulze folgt auf Reiner Haseloff: Die Koalition aus CDU, SPD und FDP vollzieht wie geplant den Wechsel an ihrer Spitze. Dabei erhält der Kandidat mehr Stimmen, als die Koalition Sitze hat.

Der CDU-Politiker und bisherige Wirtschaftsminister Sven Schulze ist in Sachsen-Anhalt zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Damit hat die schwarz-rot-gelbe Koalition in Magdeburg wie geplant den Wechsel an ihrer Spitze vollzogen. Schulze löst seinen Vorgänger Reiner Haseloff (CDU) ab, der sein Amt vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte. Vertreter von CDU, SPD und FDP hatten sich im Vorfeld zuversichtlich gezeigt, dass ein Wahlgang dafür im Parlament ausreicht.

Landtagspräsident Gunnar Schnellinger zufolge erreichte Schulze 58 von 97 abgegebenen Stimmen, also zwei Stimmen mehr, als die Koalition Sitze hat. Für die Wahl im Landtag waren mindestens 49 Ja-Stimmen nötig. CDU-Landeschef Schulze möchte das schwarz-rot-gelbe Bündnis fortsetzen. Der 71-jährige Haseloff will Schulze mit seinem Rückzug ermöglichen, als Regierungschef und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen. Die CDU steht wegen hoher Umfragewerte der AfD enorm unter Druck.

© SZ/dpa/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

CDU Sachsen-Anhalt
:Flucht nach vorn

Acht Monate vor der Landtagswahl sind sich CDU, FDP und SPD in Sachsen-Anhalt einig: Sven Schulze soll Reiner Haseloff in der Staatskanzlei ablösen. Der wird auf seine Weise trotzdem weiter mitmischen.

SZ PlusVon Iris Mayer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite