Sachsen-Anhalt:Im ewigen Kreis

Von Cornelius Pollmer

Die Augen der Welt sind in diesen Tagen auf den Mars gerichtet und auf das faszinierend vielgelenkige Roboterfahrzeug Perseverance, das auf ihm herumstreicht. In Halle an der Saale aber gehen viele Blicke in eine andere Richtung, sie gehen zurück in der Zeit und in den Weltraum des Jahres 1978. Dort sauste die Raumkapsel Sojus 31 herum und mit ihr der erste Deutsche im All, der Fliegerkosmonaut der DDR, Sigmund Jähn.