Sachsen-Anhalt Ein Beben mit Ausläufern bis Berlin 7. August 2025, 15:41 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Ministerpräsident Reiner Haseloff, 71, macht Platz für den 46-jährigen Nachfolgekandidaten Sven Schulze (li.). Dass das mehr als eine landespolitische Zäsur ist, liegt an der AfD. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt bei der Landtagswahl 2026 nicht noch einmal an. Für die CDU ist das nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch ein Risiko. Denn die AfD ist stark in Sachsen-Anhalt – und lauert auf ihre Chance.

Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback