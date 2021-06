Von Ulrike Nimz

Glaubt man Reiner Haseloff, dann passt der Grund für seinen Sieg in eine Anzugtasche. Am Freitag hat Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident seine Wahlkampftour mit einem Gottesdienst beendet, in Zerbst, wo auf einem ehemaligen Flugplatz der Roten Armee eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff entsteht. Beim Corona-Test bekam Haseloff von einem Sanitäter einen Talisman geschenkt, einen fingerhutgroßen Engel aus Keramik. Am Sonntagabend, auf der Wahlparty seiner Partei, hält er die Figur in die Kameras, als sei tatsächlich ein Wunder geschehen.