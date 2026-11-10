Es war nur eine kleine Szene am Rande der konstituierenden Landtagssitzung in Magdeburg vor gut einem Monat. Aber es war eine, die Bände sprach. Gerade hatten die Abgeordneten zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte einen AfD-Mann zum Parlamentspräsidenten gewählt, die Sitzung war unterbrochen, die meisten Abgeordneten in der Kantine, da kehrte Ulrich Siegmund noch einmal in den Plenarsaal zurück. An der Seite des AfD-Spitzenkandidaten: seine Frau und ein Fotograf. Siegmund posierte am Rednerpult, vor dem Plenum, dann nahm er Platz auf der Regierungsbank. Linke Seite, erster Platz von rechts, vom Plenum aus gesehen. Es war der Platz des Ministerpräsidenten. Für die Kamera saß Siegmund am 6. Oktober schon mal Probe.
Linke in Sachsen-Anhalt„Wir sind nicht das Kaninchen vor der Schlange“
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Die Linke schickt ihre Fraktionschefin gegen die AfD in die Ministerpräsidentenwahl. Aussicht auf Erfolg hat Eva von Angern nicht. Doch in der AfD wächst die Erkenntnis: Regieren könnte schwieriger werden als gedacht.
Von Iris Mayer, Leipzig
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