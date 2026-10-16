Bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt kann die AfD nach dem Willen der BSW-Spitze weiterhin nicht auf BSW-Stimmen zählen. „Wir werden in der polarisierten Situation in Sachsen-Anhalt weder einen Ministerpräsidenten des Wahlverlierers der CDU bzw. einer Brandmauer-Koalition unterstützen noch Ulrich Siegmund von der AfD“, heißt es im Leitantrag der BSW-Führung für den geplanten BSW-Parteitag im November in Dresden. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Ein Sprecher bestätigte auf Nachfrage, dass damit explizit die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag gemeint sei. Diese ist im Monat darauf im Dezember geplant. Siegmund möchte antreten. Für die nötige Mehrheit benötigt er im Parlament mindestens 42 Stimmen, seine AfD kommt auf 39. Damit wäre Siegmund auf drei Stimmen aus anderen Parteien angewiesen. Allerdings ist offen, von wem. Für das BSW bleibe es bei der Enthaltung, sagte der Sprecher. Die CDU-Fraktion wiederum hatte entschieden, vor der Wahl den Saal zu verlassen, um deutlich zu machen, dass Siegmund von ihr keine Stimmen bekommt.