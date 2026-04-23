Die temporäre Unordnung im Landtag von Sachsen-Anhalt ist nicht zu übersehen. Seit zehn Monaten schon ist der Haupteingang gesperrt, Zutritt nur über die Rückseite möglich. Es wird mal wieder renoviert im Parlament, gerade werden Klimatisierung und Sicherheitstechnik erneuert, Überraschungen inklusive. Als kürzlich das Büro des Präsidenten entkernt wurde, fand sich eine Zwischendecke aus halbierten Baumstämmen.